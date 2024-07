video suggerito

Il primo intervento pubblico di Kamala Harris dopo il ritiro di Biden: “Eredità del Presidente non ha pari” Il primo intervento pubblico di Kamala Harris dopo il ritiro di Biden dalla corsa presidenziale e l’endorsement per lei da parte del numero uno della Casa Bianca. “I risultati che ha raggiunto Biden durante la sua presidenza non hanno precedenti. L’Eredità di Biden non ha pari nella storia moderna” ha dichiarato la vice Presidente Usa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

"L'eredità che ci lascia il Presidente Biden non ha pari nella storia moderna" così Kamala Harris ha voluto ringraziare ed elogiare il presidente statunitense nel suo primo intervento pubblico dopo il ritiro di Biden dalla corsa presidenziale e l'endorsement per lei da parte del numero uno della Casa Bianca. Parlando oggi dal palco, per un evento già programmato che celebra le squadre vincitrici del campionato della National Collegiate Athletic Association, Kamala Harris ha esordito proprio con un riferimento a Biden, assicurando sul suo stato di salute.

"Il Presidente Biden voleva essere qui con noi ma si sta rispendendo e sarà presto in piedi" ha spiegato infatti la vice presidente Harris riferendosi alla positività al covid che ha colpito Biden nei giorni scorsi. "I risultati che ha raggiunto Biden durante la sua presidenza non hanno precedenti. In un mandato ha superato anche quello che altri hanno fatto in due mandati. L'Eredità di Biden non ha pari nella storia moderna" ha proseguito Kamala Harris, lodando "l'onestà e l'integrità" del presidente e dicendosi "profondamente grata per il suo lavoro".

"Ho conosciuto il presidente Biden per la prima volta tramite suo figlio Beau, abbiamo lavorato insieme come procuratori generali nei nostri stati", ha affermato Harris. "A quei tempi, Beau mi raccontava spesso storie su suo padre. Mi raccontava del tipo di padre e del tipo di uomo che è Joe. Le qualità che Beau venerava in suo padre sono le stesse qualità che ho visto ogni giorno nel nostro presidente. La sua onestà, la sua integrità, il suo impegno per la sua fede e la sua famiglia, il suo grande cuore e il suo amore, il suo profondo amore per il nostro paese, e sono testimone in prima persona che ogni giorno il nostro presidente Joe Biden combatte per il popolo americano e siamo profondamente, profondamente grati per il suo servizio alla nostra nazione" ha scandito Harris.

Un discorso breve quello di Kamala Harris per lasciare spazio agli atleti ma preceduto da un tweet lanciato dal suo acccunt social in cui la vice presidente ha accolto con orgoglio l'investitura di Biden, inaugurando al contempo la campagna elettorale per le prossime elezioni presidenziali Usa e la sua corsa verso la Casa bianca. "È il primo giorno intero della nostra campagna, quindi più tardi andrò a Wilmington per salutare il nostro staff nel quartier generale", si legge infatti nel messaggio di Kamala Harris su X che aggiunge: "Meno un giorno. Ora 105. Insieme, vinceremo".

La vicepresidente Kamala Harris si recherà a Wilmington, nel Delaware, nel tardo pomeriggio per salutare lo staff della campagna elettorale. Un momento importante perché la visita avviene nel momento in cui l'apparato della campagna elettorale Biden-Harris si sta trasformando in quello per Harris for President.