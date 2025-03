Avezzano, neonata ustionata all’addome dopo intervento chirurgico: genitori chiedono risarcimento

I genitori di una neonata hanno denunciato l’ospedale di Avezzano per lesioni colpose, dopo che la figlia ha riportato ustioni ombelicali a seguito di un trattamento per un granuloma. Allegando foto come prova, chiedono risarcimento e indagini sulle eventuali responsabilità mediche.