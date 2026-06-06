Attualità
video suggerito
video suggerito

Dalla Sicilia a Rimini per stare accanto all’alunno ricoverato, il gesto dell’insegnante: “Abbiamo legame speciale”

Un’insegnante di sostegno, Samanta Lacagnina, ha deciso di affrontare il viaggio dalla Sicilia a Rimini e usare le sue ferie per stare accanto al suo alunno, ricoverato dopo un intervento chirurgico. “Ho scelto di accompagnarlo per il particolare legame con lui e con la sua famiglia, lo assisto a scuola da tre anni”, ha raccontato.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Ha deciso di affrontare il viaggio dalla Sicilia a Rimini e usare le sue ferie per stare accanto al suo alunno ricoverato dopo un intervento chirurgico. È la dolce storia circolata sui giornali nelle scorse ore e che vede protagonista un'insegnante di sostegno che lavora in un istituto della provincia di Caltanissetta.

La donna si chiama Samanta Anna Lacagnina. "Ho scelto di accompagnarlo per il particolare legame con lui e con la sua famiglia, lo assisto a scuola da tre anni. Mi emoziona ancora pensare a quei giorni e raccontarlo", ha detto l'insegnante al Corriere della Sera.

Il bimbo, affetto da disabilità motoria e intellettiva, lo scorso 14 maggio si è dovuto sottoporre a un intervento lungo e complesso a mani e piedi in una clinica di Rimini. E così la maestra ha deciso di spendere il suo tempo e le sue ferie per dedicarsi al piccolo alunno, con grande sorpresa della mamma che inizialmente pensava fosse uno scherzo.

Leggi anche
Uccisa dal marito, il suo ultimo gesto salva cinque vite: la scelta di Alessandra Bruno in Sicilia

"Ho deciso di investire così il mio tempo, ora sono dovuta tornare in Sicilia per rientrare in servizio. Mattia sta bene ed è ancora ricoverato per proseguire le terapie riabilitative", ha spigato ancora la docente.

La notizia è stata diffusa anche dalla stessa clinica: "Una scelta libera e generosa che ha permesso al bambino di mantenere un punto di riferimento educativo e affettivo anche lontano da casa, contribuendo a rendere più sereno il periodo di degenza", ha spiegato il personale della struttura.

Il gesto speciale ha raggiunto anche le istituzioni, così la vicesindaca e assessora alla scuola Chiara Bellini ha inviato una lettera di encomio alla dirigente scolastica dell'insegnante, definendo la sua scelta "un esempio concreto di passione professionale e autentico affiancamento umano, che supera ciò che è richiesto dal ruolo e restituisce alla scuola la sua dimensione più alta".

Immagine
Fermo, crolla palazzina a Porto Sant'Elpidio: 1 morto. Si cerca 90enne tra le macerie
Un uomo è morto e i suoi anziani genitori sono rimasti feriti
Chi è l'uomo rimasto ucciso nell'esplosione: aveva 47 anni e faceva l'informatico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views