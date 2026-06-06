Dalla Sicilia a Rimini per stare accanto all’alunno ricoverato, il gesto dell’insegnante: “Abbiamo legame speciale”

Un’insegnante di sostegno, Samanta Lacagnina, ha deciso di affrontare il viaggio dalla Sicilia a Rimini e usare le sue ferie per stare accanto al suo alunno, ricoverato dopo un intervento chirurgico. “Ho scelto di accompagnarlo per il particolare legame con lui e con la sua famiglia, lo assisto a scuola da tre anni”, ha raccontato.

Immagine di repertorio.

Ha deciso di affrontare il viaggio dalla Sicilia a Rimini e usare le sue ferie per stare accanto al suo alunno ricoverato dopo un intervento chirurgico. È la dolce storia circolata sui giornali nelle scorse ore e che vede protagonista un'insegnante di sostegno che lavora in un istituto della provincia di Caltanissetta.

La donna si chiama Samanta Anna Lacagnina. "Ho scelto di accompagnarlo per il particolare legame con lui e con la sua famiglia, lo assisto a scuola da tre anni. Mi emoziona ancora pensare a quei giorni e raccontarlo", ha detto l'insegnante al Corriere della Sera.

Il bimbo, affetto da disabilità motoria e intellettiva, lo scorso 14 maggio si è dovuto sottoporre a un intervento lungo e complesso a mani e piedi in una clinica di Rimini. E così la maestra ha deciso di spendere il suo tempo e le sue ferie per dedicarsi al piccolo alunno, con grande sorpresa della mamma che inizialmente pensava fosse uno scherzo.

"Ho deciso di investire così il mio tempo, ora sono dovuta tornare in Sicilia per rientrare in servizio. Mattia sta bene ed è ancora ricoverato per proseguire le terapie riabilitative", ha spigato ancora la docente.

La notizia è stata diffusa anche dalla stessa clinica: "Una scelta libera e generosa che ha permesso al bambino di mantenere un punto di riferimento educativo e affettivo anche lontano da casa, contribuendo a rendere più sereno il periodo di degenza", ha spiegato il personale della struttura.

Il gesto speciale ha raggiunto anche le istituzioni, così la vicesindaca e assessora alla scuola Chiara Bellini ha inviato una lettera di encomio alla dirigente scolastica dell'insegnante, definendo la sua scelta "un esempio concreto di passione professionale e autentico affiancamento umano, che supera ciò che è richiesto dal ruolo e restituisce alla scuola la sua dimensione più alta".