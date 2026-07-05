Ferrara, accusato di aver palpeggiato tre bambine: vicino di casa 57enne sotto inchiesta per violenza sessuale

Un 57enne è indagato dalla Procura di Ferrara per presunta violenza sessuale su tre minori di 9, 12 e 15 anni all’epoca dei fatti. L’inchiesta, nata da una denuncia, è nella fase dell’incidente probatorio per raccogliere le testimonianze delle vittime.

Immagine di repertorio

Un uomo di 57 anni è accusato di aver molestato tre minori, di 9, 12 e 15 anni all'epoca dei fatti, residenti nel suo stesso complesso condominiale. Ora è sotto inchiesta per violenza sessuale, a indagare è la Procura di Ferrara.

La notizia è stata riportata da diversi quotidiani locali. A quanto si apprende, le indagini pare abbiano avuto una svolta nei giorni scorsi, quando l'uomo è stato raggiunto da un avviso di garanzia legato alla richiesta di incidente probatorio presentata dagli inquirenti.

Secondo l'accusa, i fatti si sarebbero verificati tra l'estate del 2025 e il maggio del 2026 all'interno dell'abitazione dell'indagato. Alcune delle presunte vittime sarebbero figli di amici di famiglia del 57enne, residenti nello stesso complesso condominiale.

Diversi gli episodi contestati. Come riporta Il Resto del Carlino, in diverse occasioni l’indagato avrebbe palpeggiato le bambine nelle parti intime. Per quanto riguarda la vittima più giovane, si parla di 8 episodi. Due invece gli episodi ipotizzati ai danni della 12enne e uno nei confronti della 15enne.

L'inchiesta è partita da una denuncia presentata alla Polizia di Stato: ora la Procura ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere e mettere agli atti, in vista di un eventuale processo, la testimonianza delle giovani presunte vittime.

Il passo successivo, atteso dopo l'estate, sarà l'incarico a un esperto per valutare l'idoneità dei minori a testimoniare. Solo dopo questa valutazione il giudice deciderà se procedere con l'audizione protetta.

L’indagato, riporta La Nuova Ferrara, vive da molti anni in Italia e da qualche tempo risiede a Ferrara, è regolare, ha un lavoro stabile ed è padre a sua volta. Il 57enne è assistito dall’avvocato di fiducia Filippo Sabbatani che non ha voluto rilasciare dichiarazioni sull'indagine in corso.