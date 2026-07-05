Perché Kimi Antonelli alza il piede dall’acceleratore in pieno rettilineo: “Ero stupito, ma funziona”

Antonelli si è preso la pole a Silverstone utilizzando uno stratagemma della Mercedes: ha alzato il piede dall’acceleratore prima del traguardo per essere più veloce.

Kimi Antonelli ha vissuto un sabato straordinario a Silverstone dove si è preso la pole del Gran Premio e la Sprint Race sfruttando un trucco di Mercedes che lo ha lasciato sorpreso. Ai piloti è stato chiesto di alzare il piede vicino al traguardo durante la Q3 per sfruttare al massimo la spinta elettrica, una strategia che ha dato i suoi frutti alla perfezione e che oltretutto rientra nei limiti del regolamento. Il leader del Mondiale non aveva capito, ma l'escamotage gli ha permesso di conquistare la pole e di partire davanti a Leclerc, Hamilton e al suo compagno di scuderia Russell.

Come funziona il trucco di Mercedes

Con i nuovi regolamenti Mercedes ha scoperto che in qualifica può ottenere un vantaggio se il pilota toglie il piede dall'acceleratore pochi metri prima del traguardo. Sembra poco intuitivo, vista anche la perplessità di Antonelli quando ha ricevuto le indicazioni, eppure funziona: così facendo la monoposto mantiene la massima potenza elettrica più a lungo e arriva al traguardo sfruttando l'inerzia, ottenendo il vantaggio sull'ultimo giro pur rallentando leggermente. È uno stratagemma che si può utilizzare soltanto in qualifica e che permette di bruciare il tempo gli avversari.

Antonelli ha spiegato lo stratagemma utilizzato da Mercedes

Con i nuovi regolamenti della Formula 1 il motore elettrico può erogare fino a 350 kW, ma i piloti non possono tagliare la potenza di colpo: continuando ad andare al massimo negli ultimi metri della gara la potenza elettrica diminuisce gradualmente facendo perdere alla vettura un po' di accelerazione, una circostanza che non avviene se si alza il piede pochi metri pia del traguardo. La macchina va per inerzia mantenendo inalterata la potenza grazie alla velocità già accumulata e ottiene un vantaggio non da poco spegnendo di colpo l'apporto elettrico.

Antonelli stupito dallo stratagemma

Alzare il piede dall'acceleratore prima del traguardo va contro ogni logica, eppure in qualifica è funzionale per essere più veloce. Il meccanismo è abbastanza complesso e a primo impatto anche Antonelli è rimasto stupito: "Non è stato facile. È complicato perché con questa unità di potenza a volte bisogna guidare in un certo modo che sembra un po' innaturale". In effetti bloccare di colpo la potenza non è la prima strategia a cui si pensa, ma è un trucco ideato da Mercedes che rispetta pienamente il regolamento.

Con il nuovo trucco Antonelli si è preso la pole a Silverstone

Il pilota italiano ha spiegato cosa è successo: "All'inizio ti chiedi ‘Perché devo alzare il piede?'. A volte accelerare più tardi permette di mantenere una velocità maggiore. Questo può comportare una leggera perdita di potenza in uscita, ma la si recupera perché, ritardando l'apertura dell'acceleratore, si ottiene più energia sul rettilineo. È complicato, ma con la squadra ci siamo preparati molto e per fortuna questo genere di cose sono diventate quasi automatiche". Utilizzando questo trucco Antonelli può tenere la potenza elettrica al massimo fino alla fine, un escamotage che lo rende ancora più pericoloso.