Larciano in lacrime per la neonata morta dopo due giorni di vita: shock settico dopo parto prematuro

Una neonata di due giorni, originaria di Larciano, è morta al Meyer di Firenze per uno shock settico. Era nata prematura all’ospedale di Empoli ed era inizialmente in buone condizioni. Poi la febbre alta per lei e la madre, il trasferimento d’urgenza e il rapido peggioramento. Inutili i tentativi dei medici.

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Era nata prematura dopo otto mesi di gravidanza, ma era in buone condizioni, almeno inizialmente. Una bambina di appena due giorni di vita è morta all’ospedale Meyer di Firenze a causa di uno shock settico che non le ha lasciato scampo, gettando nello sconforto la comunità di Larciano e l’intera Valdinievole.

La piccola era venuta alla luce all’ospedale San Giuseppe di Empoli tra martedì e mercoledì. Il parto si era svolto con qualche settimana di anticipo rispetto al termine previsto, ma i primi riscontri clinici non avevano evidenziato particolari criticità. Poi, nel giro di poche ore, la situazione è cambiata, come riporta anche Il Tirreno.

Sia la neonata sia la madre hanno iniziato ad accusare febbre alta, un sintomo che ha immediatamente allarmato i sanitari. Di fronte al peggioramento del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento urgente al Meyer di Firenze, centro pediatrico specializzato.

All’arrivo in nosocomio le condizioni della piccolina sono apparse da subito estremamente gravi. I medici della terapia intensiva neonatale hanno tentato ogni possibile intervento per stabilizzarla, ma lo shock settico si è rivelato troppo aggressivo. Nonostante i tentativi, il cuore della bimba ha smesso di battere poco dopo il ricovero.

Fortunatamente la madre, che si trovava anch’essa ricoverata ad Empoli, è in fase di miglioramento e non sarebbe in pericolo di vita. Restano invece aperti gli accertamenti per chiarire l’origine dell’infezione che ha colpito entrambe nelle ore successive al parto.

Non è il primo caso simile registrato in Toscana nelle ultime settimane. A Firenze, infatti, un’altra neonata era stata ricoverata in condizioni critiche dopo complicazioni legate alla gravidanza della madre. Trasferita d’urgenza e intubata in terapia intensiva a Careggi, era deceduta dopo alcuni giorni. Anche su quella vicenda sono in corso approfondimenti da parte della magistratura, mentre le cause precise non sono ancora state definite.