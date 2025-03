video suggerito

Investe più volte il fratello con l'auto e lo uccide: la tragedia dopo una lite per l'eredità a L'Aquila Un uomo è morto dopo essere stato investito più volte con l'auto dal fratello al termine di una lite per l'eredità: la tragedia è avvenuta attorno le 13.30 di oggi 25 marzo a L'Aquila, nella zona di Pettino, a ridosso del cavalcavia.

A cura di Giorgia Venturini

Avrebbe investito e ucciso il fratello dopo un litigio. Tutto sarebbe successo attorno le 13.30 di oggi 25 marzo a L'Aquila, nella zona di Pettino, a ridosso del cavalcavia. Qui è stato trovato il cadavere di un uomo. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vittima sarebbe stata investita più volte dal fratello al termine di una discussione. Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato il presunto responsabile: dovrà difendersi dall'accusa di omicidio volontario.

Stando a quanto riferito a Fanpage.it, tra i due fratelli sarebbe scoppiata una lite per l'eredità. Al culmine di questa il più giovane dei due, di 56 anni, sarebbe salito in auto e avrebbe investito più volte il fratello di 60 anni. Resta ancora da chiarire quante siano state le volte che lo ha travolto. A chiamare i soccorsi sarebbe stata una terza persona che stava passando in zona e avrebbe visto tutto. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno trovato il 56enne a pochi metri di distanza dal luogo della tragedia: per lui è scattato l'arresto in flagranza. Non è chiaro se ha confessato già l'omicidio alle autorità.

Intanto i sanitari del 118 hanno provato a rianimare sul posto il 60enne ma senza riuscirci. Per lui non c'è stato neanche il tempo del trasferimento in ospedale: è morto sul colpo. Intanto sul caso sono state aperte le indagini. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.