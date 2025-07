Chi era il 26enne australiano morto precipitando dagli scogli alle Cinque Terre dopo la lite con la fidanzata

Si chiamava Jackson I. Lowe, il turista australiano di 26 anni che dopo una lite con la fidanzata sarebbe caduto dalla scogliera ed è morto. La coppia si trovava sulla famosa via dell'Amore delle Cinque Terre, in Liguria, aperta fino all'una di notte. Erano in vacanza a Manarola infatti e nel loro ultimo giorno di ferie avevano deciso di fare questa passeggiata. Poi la tragedia. Tutto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì e la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori.

Non si sa ancora molto sulla coppia. Dalle prime informazioni è emerso che i ragazzi sarebbero dovuti rientrare a Roma dopo aver trascorso alcuni giorni in Liguria. Stando al racconto di alcuni testimoni tra i due ci sarebbe stata un'accesa discussione mentre stavano passeggiando sulla lunga passerella pedonale che costeggia la montagna con vista sul mare. A un certo punto il 26enne sarebbe precipitato dalla scogliera. La ragazza ha immediatamente allertato i soccorsi ma purtroppo quando il ragazzo è stato raggiunto dalla Capitaneria di Porto e dai Vigili del Fuoco per lui non c'era più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La ragazza, anche lei australiana, è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove si trova ancora sotto shock. Sull’episodio indaga la Guardia Costiera.

Al momento non si esclude nessuna pista investigativa. Tra le ipotesi più probabili quelle che il giovane per allontanarsi dalla ragazza sia salito sulla recinzione per poi perdere l'equilibrio o che si sia trattato di un gesto volontario. L'autopsia sul corpo del giovane chiarirà con esattezza la causa della morte. Gli investigatori stanno visionando le immagini della telecamere sulla strada che porta alla via dell’Amore: avrebbe ripreso la lite tra la coppia poi dove è avvenuta la tragedia non c'erano dispositivi di sicurezza. La ragazza sarà sentita dalla Guardia Costiera così come le altre persone che erano sulla passeggiata.