Litiga con l’amico e viene lasciato in autostrada da solo: Simone De Faenza travolto e ucciso da un tir

Simone De Fenza, 45 anni di Asti, è morto sulla A21 alla barriera di Villanova. Dopo un lite in auto, avrebbe preteso di scendere lungo l’autostrada. Pochi minuti dopo è stato travolto da un tir. L’amico ora è indagato per omicidio colposo.

Simone De Fenza, foto Facebook

Prima la discussione degenerata in rissa, poi l’abbandono in autostrada nel cuore della notte, infine l’impatto mortale con un tir. È la sequenza che gli investigatori stanno ricostruendo attorno alla morte di Simone De Fenza, 45 anni, ex tabaccaio di Asti, travolto lungo la A21 Torino-Piacenza-Brescia, all’altezza della barriera di Villanova d’Asti.

I fatti sono avvenuti tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, intorno alle 2:30, nella zona della barriera di Villanova d’Asti. Secondo la ricostruzione degli investigatori della Polizia Stradale di Alessandria, De Fenza era in macchina con l'amico dopo una serata trascorsa insieme a giocare a biliardo in un locale. Durante il viaggio di ritorno, tra i due è scoppiata una violenta lite. L’uomo al volante, come riportato da La Stampa, ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito: "Mi ha tirato dei pugni, era fuori di sé", ha dichiarato, aggiungendo che Simone barcollava e dava l’impressione di essere sotto l’effetto di stupefacenti.

Poco dopo aver superato la barriera di Villanova, in direzione Piacenza, De Fenza avrebbe preteso di scendere dall’auto. L’amico lo ha accontentato, lasciandolo di fatto a piedi sull’autostrada. Da quel momento l’ex tabaccaio ha iniziato a camminare da solo nel buio, muovendosi tra la corsia di sorpasso e quella di marcia, verosimilmente nel tentativo di raggiungere la barriera.

Non ci è mai riuscito: pochi minuti dopo è stato travolto da un Tir condotto da un autotrasportatore croato. Il camionista, sotto shock, ha raccontato di aver visto all’improvviso un’auto superarlo a forte velocità e cambiare bruscamente corsia. Subito dopo si è trovato l’uomo davanti alla motrice: "Si spostava a piedi dalla corsia di sorpasso verso destra. Ho cercato di sterzare d’istinto, ma non ce l’ho fatta a evitarlo".

Rintracciato dalle forze dell'ordine, l'amico di De Fenza ora è indagato per omicidio colposo. Anche il conducente del Tir è iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Il pm Alessandro Giai ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima e gli esami tossicologici per accertare eventuali assunzioni di sostanze. Non è esclusa una consulenza cinematica, visto che quel tratto di autostrada non è sorvegliato dalle telecamere del casello.