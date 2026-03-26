Investita mentre attraversa sulle strisce pedonali, Filomena Rinella muore dopo un mese di ricovero

Non ce l’ha fatta Filomena Rinella, la 48enne investita il 16 febbraio scorso a Barletta mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ricoverata ad Andria, era arrivata in ospedale in coma e con ferite craniche gravi. Indagini in corso.

Immagine di repertorio

Più di un mese fa una 48enne era stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Barletta. Dopo settimane di agonia e nonostante gli sforzi dei sanitari, la donna è morta in una struttura sanitaria di Bisceglie nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo.

La vittima del tragico incidente, avvenuto il 16 febbraio scorso in via Regina Margherita, si chiamava Filomena Rinella, avrebbe compiuto 49 anni il prossimo agosto. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, la donna era stata travolta dall'auto nel pomeriggio, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Nell'impatto con l'automobile la 48enne aveva riportato ferite craniche molto gravi. L'urto contro il mezzo era stato così violento che il corpo della donna aveva sfondato il parabrezza della vettura.

Il conducente del mezzo che l'aveva investita, si era fermato e aveva subito allertato i soccorsi. La donna, le cui condizioni erano apparse fin da subito molto gravi ai primi soccorritori del 118, era stata stabilizzata sul posto, trasferita in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria e ricoverata in rianimazione. La 48enne era arrivata già in coma.

Questa mattina, purtroppo, Filomena non ce l'ha fatta: è morta nell'hospice don Uva di Bisceglie dove era stata trasferita dopo il ricovero ad Andria.

Sull'accaduto adesso indaga la Polizia locale, che si è occupata dei rilievi sul luogo dell'incidente e ha raccolto le testimonianze di quanti avevano assistito all'incidente per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Gli accertamenti svolti dagli agenti delle forze dell'ordine serviranno a definire le responsabilità dell'automobilista che ha investito la 48enne deceduta oggi e fare piena luce sulle modalità dell’impatto.