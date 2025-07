Si tuffa in mare da via dell’Amore dopo lite con la fidanzata, turista 26enne muore alle Cinque Terre

La tragedia si è consumata sotto gli occhi della giovane con la quale il 26enne australiano era in vacanza in Italia da alcuni giorni. Dopo aver scavalcato una ringhiera di sicurezza, il ragazzo è volato giù dalla scogliera alta oltre dieci metri impattando violentemente in acqua.

Un tuffo in mare in un gesto di impeto dopo un diverbio con la fidanzata mentre percorrevano insieme il sentiero degli innamorati, la celebre Via dell’Amore a picco sull'acqua alle Cinque Terre. Così è morto tragicamente un turista australiano di 26 anni da alcuni giorni in vacanza in Italia con la ragazza. La tragedia si è consumata sotto gli occhi della giovane nella notte tra martedì e mercoledì scorso a Manarola, frazione del comune di Riomaggiore, in provincia della Spezia.

In un attimo la dolce vacanza nel cuore delle Cinque Terre si è trasformata in dramma proprio davanti al paesaggio romantico luogo di ritrovo delle coppie di innamorati. È stata la stessa giovane ad allertare i soccorsi ma per il 26enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Dopo aver scavalcato una ringhiera di sicurezza, il ragazzo è volato giù dalla scogliera alta oltre dieci metri impattando violentemente in acqua da dove non è riuscito più a riemergere.

Sul luogo indicato sono accorsi Guardia costiera e Vigili del Fuoco ma purtroppo per il 26enne era troppo tardi. Il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato poco dopo da una motovedetta della Capitaneria di Porto e portato a riva dove attendevano inutilmente due ambulanze. I soccorritori hanno dovuto assistere invece la fidanzata che è stata accompagnata presso l'ospedale Sant'Andrea della Spezia in stato di shock.

La procura ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Tutti i testimoni hanno parlato di un gesto volontario da parte del giovane dopo un acceso diverbio con la ragazza ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Non è chiaro se l'intento fosse quello di dare una prova d'amore o un gesto estremo. Sul corpo sarà disposta l’autopsia per accertare le cause esatte del decesso. Al momento non è chiaro se la morte sia avvenuta per annegamento a causa delle condizioni del mare o per l'impatto con la scogliera.