Aggredito da uno squalo durante il viaggio di nozze alle Maldive: i medici gli amputano la gamba

Un turista spagnolo in luna di miele è in condizioni gravissime dopo essere stato morso da uno squalo alle Maldive, al largo di Kooddoo. Era in acqua, con altre persone presenti, quando è stato aggredito. “Con un solo morso ha portato via tutto”, ha raccontato sconvolta una parente della moglie.

immagine di repertorio

Era il viaggio dei loro sogni: la luna di miele alle Maldive. Non poteva certo immaginare che in quelle acque cristalline sarebbe stato vittima di una delle aggressione più temute per qualsiasi turista. L’uomo, originario di Alicante, in Spagna, è stato attaccato da uno squalo mentre nuotava al largo dell’isola di Kooddoo, nell’atollo di Gaafu Alif, insieme ad altre persone. Un solo morso gli ha strappato via tutta la carne dalla gamba, dal ginocchio in giù. Le ferite erano così gravi che i chirurghi hanno dovuto amputargli l’arto per salvargli la vita.

Ora lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva all’ADK Hospital di Malé, la capitale delle Maldive. Le sue condizioni restano critiche e i medici stanno combattendo contro il tempo in un contesto sanitario definito “molto precario” da chi gli è vicino. "Stanno facendo di tutto per salvarlo, ma le condizioni mediche lì sono davvero difficili", ha detto un amico al quotidiano spagnolo El Periódico Mediterráneo.

La coppia si era appena sposata e aveva scelto questo paradiso dell’Oceano Indiano proprio per celebrare l’inizio della loro vita insieme. L’attacco è avvenuto in una zona balneare molto frequentata, Kooddoo è una meta amatissima dalle coppie in viaggio di nozze, ma è anche popolata da numerose specie di squali spinner. Tuttavia le autorità non escludono che il responsabile possa essere stato un più aggressivo squalo toro.

Secondo fonti locali, gli squali in quei momenti erano particolarmente affamati e agitati. Vicino all’isola si trova uno stabilimento di lavorazione del pesce i cui rifiuti non venivano smaltiti da circa una settimana. Privati della loro consueta fonte di cibo, gli animali potrebbero aver reagito con maggiore ferocia al movimento improvviso del gruppo in acqua. "Con un solo morso ha portato via tutto", ha raccontato sconvolta una parente della moglie al quotidiano spagnolo.

Le Maldive, arcipelago di circa 1.200 isole coralline, ospitano almeno 30 specie di squali. Dal 2020 a oggi, ben 112 turisti hanno perso la vita in incidenti marini. Eppure il turismo continua a crescere in modo impressionante: solo nel 2024 oltre due milioni di visitatori hanno raggiunto queste isole.