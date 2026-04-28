Egitto, incantatore gli infila un serpente nei pantaloni durante lo show, turista muore dopo il morso a Hurghada

Un turista 57enne di origini tedesche è morto a Hurghada, in Egitto, dopo che l’incantatore di serpenti che stava tenendo lo spettacolo nell’albergo dove l’uomo soggiornava, gli aveva infilato un rettile nei pantaloni. L’animale avrebbe morso il turista a una gamba.

Uno spettacolo di intrattenimento si è trasformato in una tragedia in un hotel di Hurghada (Egitto). Un turista 57enne di origini tedesche è morto dopo essere stato morso da un serpente durante lo spettacolo dedicato alle famiglie e ai turisti della struttura: durante la performance, infatti, un incantatore di serpenti avrebbe infilato il rettile nel pantalone della vittima per una gag. Il morso dell'animale, però, avrebbe causato la morte del 57enne. Le autorità tedesche hanno avviato le indagini mentre si attendono i risultati degli esami tossicologici.

Lo spettacolo era inserito nel programma di animazione della struttura e il turista aveva partecipato con i suoi familiari. Durante lo show, il performer ha coinvolto alcuni ospiti utilizzando anche due serpenti, probabilmente due cobra, posti attorno al collo dei turisti.

Durante lo show, uno dei rettili è stato messo nei pantaloni della vittima e in questo frangente il 57enne è stato morso, manifestando rapidamente sintomi di avvelenamento. La situazione è precipitata fino a un arresto cardiocircolatorio che ha reso necessario l'intervento di rianimazione sul posto.

Il caso è ora al centro di accertamenti congiunti tra Germania ed Egitto. La polizia di Kempten ha avviato un'indagine per il cittadino tedesco. La pista maggiormente accreditata è quella dell'incidente fatale, senza volontà di dolo da parte dello staff dell'albergo. La vicenda solleva però nuovamente l'interrogativo relativo alla sicurezza degli spettacoli che coinvolgono animali, anche pericolosi, dedicati ai turisti. In particolare, apre l'interrogativo sull'opportunità di utilizzare gli animali per l'intrattenimento di coloro che arrivano in vacanza nei resort. Molte strutture stanno accantonando questo tipo di show, optando per spettacoli che rispettano gli animali.