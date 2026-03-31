L’unghia di un altro turista gli entra nel bulbo: 46enne perde un occhio. L’incidente in piscina in vacanza

Durante una vacanza in Messico, Lee Cuthbert, 46enne muratore britannico, ha perso un occhio dopo essere stato colpito dall’unghia di un altro turista durante una partita in piscina. Operato, ora gli è stata innestata una protesi e ha ottenuto un risarcimento di migliaia di sterline.

immagine di repertorio

Un 46enne britannico ha perso un occhio in modo drammatico durante una vacanza in Messico: un’unghia di uno sconosciuto gli ha lacerato il bulbo oculare mentre giocava a pallavolo in piscina con i figli.

Lee Cuthbert, muratore di Leicester, si trovava con la moglie Rachael, 41 anni, e i due ragazzi – Mia (oggi 15enne) e Charlie (oggi 18enne) – per una vacanza all inclusive di due settimane. Era l'ottobre 2017 e tutto sembrava andare per il meglio, finché una partita improvvisata in acqua non si è trasformata in un incubo.

Mentre cercava di prendere la palla, un altro turista lo ha colpito involontariamente con un’unghia proprio all’occhio destro. "Ho visto il sangue colare e ho capito subito che era grave", ha raccontato Rachael, consulente per i servizi ai pazienti.

Quando gli ho sollevato la palpebra, ho trattenuto il respiro per l’orrore. L’unghia era entrata dentro e aveva lacerato l’occhio al centro. Il bulbo è praticamente esploso sul colpo".

Una infermiera che si trovava per caso nelle vicinanze ha subito fatto correre Lee in ospedale. I genitori di lui lo hanno accompagnato, mentre Rachael è rimasta con i figli in hotel. Solo la mattina dopo, quando il marito è tornato con una grossa fasciatura sull’occhio, la donna ha realizzato la gravità della situazione.

"Era stato ricucito temporaneamente, ma dentro era tutto distrutto. Lee non avrebbe mai più recuperato la vista da quell’occhio", ha spiegato. La vacanza è finita lì: la famiglia è stata costretta a rientrare in Inghilterra dopo appena una settimana. Per giorni Lee è rimasto chiuso in camera, lontano da luce e acqua, con dolori fortissimi e la consapevolezza di aver perso per sempre la vista da un lato.

Un anno dopo l’incidente, la situazione è diventata insostenibile. Lee ha dovuto sottoporsi a un intervento per rimuovere definitivamente il bulbo oculare danneggiato e sostituirlo con una protesi. "All’inizio è stata dura accettarlo", ha ammesso il muratore. "Ma col tempo l’ansia è passata: il risultato è molto realistico, quasi non si nota".

La famiglia sta ora provando a convivere con questa nuova normalità. Lee ha comunque ottenuto 15mila sterline di risarcimento tramite l’assicurazione, ma soprattutto ha ritrovato il sorriso e il suo spirito avventuroso. "Ama ancora fare snorkeling e giocare in acqua con i ragazzi. È tornato rapidamente il mio marito un po’ spericolato di sempre", conclude Rachael con un sorriso.