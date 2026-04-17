Bimbo di 2 anni muore in ambulanza durante il trasporto dall’ospedale di Rovigo a Padova dopo un’operazione

Il bambino era stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato a Rovigo quando è andato in arresto cardiaco: è morto durante il trasferimento all’ospedale di Padova.

Tragedia in Veneto, dove un bimbo di appena 2 anni è morto durante le operazioni di trasporto d'emergenza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova. Stando a quanto riferisce l'azienda Usl 5 Polesana in una nota, il piccolo si era rivolto al nosocomio per una "procedura chirurgica" programmata e lì, stando alle prime informazioni, sarebbe stato colto da un arresto cardiaco.

Il personale sanitario ha immediatamente avviato le manovre d'emergenza ma, data la criticità della situazione, è stato disposto il trasferimento del bambino verso l’ospedale di Padova. Il decesso sarebbe stato constatato durante il trasferimento. Sono in corso verifiche interne da parte dell’azienda sanitaria per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e le condizioni cliniche iniziali.

La direzione dell'azienda Ulss 5 Polesana, attraverso una nota, "esprime profondo cordoglio e le più sentite condoglianze, unitamente alla più sincera vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore. L’Azienda ha immediatamente messo a disposizione della famiglia un supporto psicologico dedicato, coinvolgendo i propri professionisti per garantire ogni forma di assistenza necessaria. Sono attualmente in corso tutte le verifiche interne per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto. L’Azienda assicura la massima collaborazione e piena disponibilità all’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti del caso".