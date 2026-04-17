Attualità
video suggerito
video suggerito

Bimbo di 2 anni muore in ambulanza durante il trasporto dall’ospedale di Rovigo a Padova dopo un’operazione

Il bambino era stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato a Rovigo quando è andato in arresto cardiaco: è morto durante il trasferimento all’ospedale di Padova.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia in Veneto, dove un bimbo di appena 2 anni è morto durante le operazioni di trasporto d'emergenza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova. Stando a quanto riferisce l'azienda Usl 5 Polesana in una nota, il piccolo si era rivolto al nosocomio per una "procedura chirurgica" programmata e lì, stando alle prime informazioni, sarebbe stato colto da un arresto cardiaco.

Il personale sanitario ha immediatamente avviato le manovre d'emergenza ma, data la criticità della situazione, è stato disposto il trasferimento del bambino verso l’ospedale di Padova. Il decesso sarebbe stato constatato durante il trasferimento. Sono in corso verifiche interne da parte dell’azienda sanitaria per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e le condizioni cliniche iniziali.

La direzione dell'azienda Ulss 5 Polesana, attraverso una nota, "esprime profondo cordoglio e le più sentite condoglianze, unitamente alla più sincera vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore. L’Azienda ha immediatamente messo a disposizione della famiglia un supporto psicologico dedicato, coinvolgendo i propri professionisti per garantire ogni forma di assistenza necessaria. Sono attualmente in corso tutte le verifiche interne per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto. L’Azienda assicura la massima collaborazione e piena disponibilità all’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti del caso".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in iran
Trump: "Da Iran ok a non chiudere mai più Hormuz". Da Parigi: "Pronti a missione pacifica"
Smart working obbligatorio un giorno a settimana e meno aria condizionata: il piano UE contro il caro energia
Cessate il fuoco in Libano, Anghelone: "Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz"
Europa vicina alla recessione se la guerra in Iran continua: l'analisi del FMI
"Entro l'estate rischiamo gravi carenze di farmaci": l’allarme di Confindustria per la guerra in Iran
L'Italia paga le conseguenze più dure della crisi energetica: lo spiega l'esperto Cazzola
"Ha pubblicato video sulla guerra in Iran": arrestato in Kuwait Ahmed Shihab-Eldin, docente all’Università di Bari
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views