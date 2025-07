Modena, auto contro un albero dopo il temporale: ragazza muore tra le fiamme, grave amico 28enne

Modena, tragedia dopo un temporale: un’auto è finita contro un albero e ha preso fuoco. Una ragazza è morta carbonizzata, mentre il 28enne alla guida è gravissimo. L’asfalto viscido tra le possibili cause. Indagini in corso per chiarire dinamica e identità della vittima.

Immagine di repertorio

Nel primo pomeriggio, la tangenziale di Modena è stata teatro di un drammatico incidente costato la vita a una giovane donna. Il tragico schianto è avvenuto lungo la Nuova Estense, tra via Vignolese e via Morane, in un tratto di strada reso insidioso dalla pioggia appena caduta sulla città. Un violento temporale, infatti, aveva da poco colpito la zona, e non si esclude che il fondo stradale reso viscido possa aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

Alla guida della Toyota coinvolta nell'incidente c'era un ragazzo di 28 anni che, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, ha perso il controllo dell’auto finendo contro un albero con un impatto devastante. Lo schianto è stato seguito da un incendio che ha rapidamente avvolto la vettura, lasciando intrappolati i due occupanti. La giovane seduta sul lato passeggero non ha avuto scampo: è morta sul colpo, carbonizzata tra le fiamme. La sua identificazione certa è ancora in corso, coordinata dalla procura di Modena, poiché la salma è rimasta gravemente compromessa dall’incendio.

Il conducente, invece, è stato estratto ancora vivo ma in condizioni disperate. I vigili del fuoco di Modena, intervenuti con diverse squadre, hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e consentire il recupero dei corpi. Il giovane è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso al centro grandi ustionati di Parma, dove i medici stanno tentando di stabilizzarne le condizioni, definite estremamente critiche.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i sanitari con automedica e ambulanza, ma ogni tentativo di soccorso per la giovane donna si è rivelato inutile. Le indagini proseguono per fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto e stabilire se il maltempo e l’asfalto bagnato siano stati determinanti nel causare la perdita di controllo del mezzo.