Il presidente del Portogallo scioglie il Parlamento e convoca elezioni anticipate dopo la crisi di governo In Portogallo il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e convocato le elezioni anticipate dopo la caduta del governo di centrodestra guidato da Luis Montenegro. Il voto è fissato per il prossimo 18 maggio.

A cura di Giulia Casula

Il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e ha convocato le elezioni anticipate dopo che il premier Luis Montenegro si è dimesso martedì scorso. Il voto è fissato per il prossimo 18 maggio.

"Non si può diffidare dal punto di vista etico di un primo ministro", ha detto il presidente nel suo discorso alla nazione di questa sera, "e i partiti si sono manifestati unanimemente a favore delle elezioni anticipate". La decisione di Rebelo de Sousa arriva dopo che il Parlamento aveva respinto il voto di fiducia nei confronti del governo di centrodestra guidato da Montenegro, provocandone la caduta .

Le legislative del 18 maggio saranno le terze elezioni anticipate in tre anni. Nel 2022 le elezioni furono vinte dal Partito socialista di António Costa che ottenne una maggioranza assoluta, ma si dimise nel novembre 2023 e i portoghesi dovettero tornare alle urne a marzo del 2024.

Dopo gli scandali che hanno coinvolto il premier portoghese, il Paese ora si trova nel bel mezzo di una crisi di governo. Il ritorno alle urne era l'ipotesi più accreditata dopo la caduta dell'esecutivo, travolto nelle ultime settimane dalle polemiche legate a uno scandalo finanziario che vede coinvolto Montenegro e la sua famiglia. In particolare, come è emerso da alcune inchieste giornalistiche, il premier dimissionario è accusato di possibili conflitti d'interesse fra la società di consulenza da lui fondata e nelle mani della sua famiglia, Spinumviva, e alcuni dei suoi clienti, tra cui l'azienda alberghiera e di casinò Solverde, le cui concessioni sono alle dipendenze del governo. Di fronte allo scandalo, i socialisti avevano chiesto di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta per fare chiarezza sulle attività della società di Montenegro.

Il presidente della Repubblica ha giustificato lo scioglimento del Parlamento e la convocazione delle elezioni – che "nessuno si aspettava e soprattutto nessuno voleva", ha detto – in nome della stabilità del Paese e ha sottolineato che la data era quella preferita dalla maggior parte dei partiti. Il capo dello Stato ha ricordato che "inaspettatamente" tra febbraio e marzo è sorta nel Paese una crisi "apparentemente politica, come tante altre" e che in un mese ci sono state due mozioni di censura e una mozione di fiducia, respinte dal Parlamento. La differenza tra le posizioni del governo e dell'opposizione, dove tutti i partiti tranne uno hanno votato contro la mozione di fiducia, "non è solo uno scontro legale o politico, è soprattutto un giudizio etico o morale su una persona (il primo ministro) e sulla sua affidabilità", ha spiegato.

"Non è stato possibile raggiungere un accordo tra le due posizioni; non si può allo stesso tempo avere fiducia e sfiduciare eticamente o moralmente una persona, in questo caso il primo ministro, e quindi il governo", ha proseguito. "Non c'era una via di mezzo", ha concluso.