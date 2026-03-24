Governo, ora è crisi: Meloni chiede a Santanché di dimettersi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha apprezzato la decisione di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi di rimettere i loro incarichi, ringraziandoli per il lavoro svolto, e “auspica che lo stesso spirito possa guidare anche Daniela Santanchè”, lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiesto ufficialmente le dimissioni della Ministra del turismo Daniela Santanchè. Dopo aver espresso pubblicamente il proprio apprezzamento per la decisione del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e del Capo di Gabinetto, Giusi Bartolozzi, di rimettere i loro incarichi, e averli ringraziati per "l'impegno e la dedizione" dimostrati durante il loro mandato, si è infatti rivolta alla ministra: "La presidente auspica inoltre […] che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè", si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Santanchè sotto pressione: tensioni nella maggioranza e passato giudiziario

Solo poche ore prima, fonti vicine a Santanchè avevano ridimensionato le tensioni, sostenendo che non vi fossero "problemi immediati". Tuttavia, già da tempo, anche all'interno della stessa maggioranza, circolano dubbi sulla tenuta politica della ministra, la cui posizione appare fragile. Già all'inizio del 2025, Santanchè era finita sotto pressione per il processo in corso a Milano per presunto falso in bilancio legato alla sua società editrice Visibilia, oltre a un'indagine parallela sull’ipotesi di bancarotta.

Donzelli e Fazzolari a colloquio da La Russa poche ore prima dell'annuncio

Intanto, Fanpage.it è in grado di rivelare che, oggi, intorno all'ora di pranzo, il deputato di Fratelli d'Italia Donzelli e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fazzolari si sono recati dal presidente del Senato, che sappiamo essere figura vicinissima a Daniela Santanchè. Fonti di Fratelli d'Italia smentiscono che durante l'incontro si sia parlato di dimissioni, sottolineando che si trattava di una riunione di routine periodica. Tuttavia, è difficile escludere che la visita abbia toccato anche questo tema.