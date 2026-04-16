Governo Meloni, la premier scaricata da Trump, M5s: “Avete fallito in politica estera”, news in diretta

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo l'attacco di Donald Trump. Il presidente statunitense è tornato a parlare con toni negativi della premier spiegando che "non c'è più lo stesso rapporto" da quando si è "rifiutata di aiutarci con la situazione in Iran". Dal governo Salvini e Tajani rassicurano che il rapporto con gli Usa rimane ma che Trump "ha sbagliato ad attaccare il Papa" e che "in amicizia è giusto dire ciò che si pensa anche quando non si è d'accordo".

Le opposizioni mettono in evidenza quello che giudicano essere un fallimento del governo in politica estera. "Meloni sta cercando di ricollocarsi improvvisamente, in modo non credibile, perché ha legato mani e piedi l'Italia ai compagni di viaggio sbagliati. Il supporto a Orban, la sudditanza a Trump, l'abbraccio folle alle politiche di von der Leyen in Europa, la complicità con Netanyahu: la politica estera e economica di Giorgia Meloni ha fallito, ci ha portato a sbattere dritto contro un muro", fa notare la deputata M5S Chiara Appendino.

Per il leader di Avs, Nicola Fratoianni, la presa di distanza di Meloni e del suo governo arriva troppo tardi. "Adesso c'è la corsa a prendere le distanze da Trump, da parte della destra italiana: ieri Meloni, oggi Salvini e Tajani, domani chi sa chi altri. Va bene però bisogna anche dire la verità agli italiani: c'è voluto che Trump attaccasse il Papa per dare la sveglia ai Maga italiani".

Il distanziamento da Trump però potrebbe avvantaggiare la premier, quantomeno tra gli elettori italiani, a prevalenza cattolici e in questo momento piuttosto preoccupati dalle conseguenze economiche del conflitto in Iran. Durante il punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con Zelensky per rinnovare il sostegno all'Ucraina, la premier ribadisce che l'Italia "è come sempre pronta a fare la sua parte" per far fronte alla crisi energetica. "È fondamentale per la nostra sicurezza – prosegue – oltre che per quella di Israele e dei paesi del Golfo, che l'Iran non possa dotarsi di armi nucleari. Dall'inizio abbiamo sostenuto un accordo in questo senso".