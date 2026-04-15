Governo Meloni, la premier attaccata da Trump, confermato lo stop al memorandum con Israele: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'attacco di Donald Trump, le tensioni con Israele i casi Delmastro e Piantedosi, tra gli altri. Dopo le parole che il presidente degli Stati Uniti ha usato per criticare la premier, dalle opposizioni Elly Schlein ha espresso solidarietà, mentre da M5s e Avs sono arrivati soprattutto note polemiche. Il governo ha annunciato di aver sospeso il memorandum d'intesa sulla difesa Italia-Israele: oggi al question time alla Camera sarà chiamato a dare risposte più specifiche. Mentre le opposizioni restano incerte per quanto riguarda il tema delle primarie, si lavora a una manifestazione unica contro Donald Trump e contro la guerra che tenga insieme tutti, da Italia viva e +Europa al Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra: una prova di ‘unità' in piazza, anche su temi spinosi di politica estera.