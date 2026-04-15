Governo Meloni, la premier attaccata da Trump, confermato lo stop al memorandum con Israele: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'attacco di Donald Trump, le tensioni con Israele i casi Delmastro e Piantedosi, tra gli altri. Dopo le parole che il presidente degli Stati Uniti ha usato per criticare la premier, dalle opposizioni Elly Schlein ha espresso solidarietà, mentre da M5s e Avs sono arrivati soprattutto note polemiche. Il governo ha annunciato di aver sospeso il memorandum d'intesa sulla difesa Italia-Israele: oggi al question time alla Camera sarà chiamato a dare risposte più specifiche. Mentre le opposizioni restano incerte per quanto riguarda il tema delle primarie, si lavora a una manifestazione unica contro Donald Trump e contro la guerra che tenga insieme tutti, da Italia viva e +Europa al Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra: una prova di ‘unità' in piazza, anche su temi spinosi di politica estera.
L'editoriale: Meloni ha perso il suo tocco magico
Giorgia Meloni ha perso il suo tocco magico. Magari lo ritroverà, ma oggi sta inseguendo affannosamente il consenso, rimangiandosi tutto quel che aveva fatto o detto fino a qualche settimana fa, da Trump a Israele, dalle dimissioni dei ministri al rapporto con l’Europa. L'editoriale del direttore Francesco Cancellato.
Meloni rompe con Trump e Netanyahu: dopo il referendum si sta riposizionando
Giorgia Meloni ha rotto con il Presidente Trump, definendo "inaccettabili" le sue parole sul Papa. Meloni è in calo nei sondaggi e ha subito una batosta elettorale; partendo da questo dato, cerca ora di smarcarsi. Pesa anche la sconfitta di Orbán in Ungheria e quello che potremmo definire l'"abbraccio letale" di JD Vance, che è andato a Budapest per sostenere Orbán senza portargli fortuna. La nuova puntata di Scanner su Fanpage.
La destra è ancora in difficoltà nei sondaggi politici
I nuovi sondaggi politici mostrano un dato piuttosto chiaro: le forze politiche del centrodestra sono in difficoltà. Nei consensi la Lega è stata superata da Alleanza Verdi-Sinistra, e le due coalizioni sono apparentemente testa a testa. Molto può cambiare nel prossimo anno, ma al momento gli equilibri appaiono decisamente precari.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo l'attacco di Donald Trump
Dopo l'attacco frontale rivolto da Donald Trump a Giorgia Meloni, continuano le polemiche politiche. Non è arrivata nessuna reazione da Matteo Salvini, ma la critica a Trump ha coinvolto sia il centrodestra – pur con toni piuttosto moderati – sia il centrosinistra. La segretaria del Pd Schlein ha espresso solidarietà, chiedendo che fosse "unanime". Non si ferma il dibattito sul memorandum d'intesa con Israele, riguardante la difesa, che il governo Meloni ha deciso di sospendere. Al question time si attendono chiarimenti dall'esecutivo. Il campo largo lavora a una manifestazione unitaria – contro Trump e contro la guerra – che porti in piazza tutte le forze della ipotetica coalizione.