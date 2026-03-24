Delmastro valuta dimissioni: cresce la pressione in FdI, possibile passo indietro da via Arenula

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarebbe in procinto di dare le dimissioni, travolto dalle polemiche sulla società legata a familiari di un condannato per reati mafiosi. Un’ipotesi che arriva tra pressioni interne a Fratelli d’Italia e il timore di nuovi sviluppi politici e giudiziari.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Delmastro-Caroccia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Secondo quanto apprende Fanpage.it Andrea Delmastro delle Vedove starebbe valutando le dimissioni. La decisione non è ancora ufficiale, ma il quadro politico sembra ormai compromesso. Nel frattempo, domani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è atteso al question time alla Camera, dove dovrà riferire anche sulla vicenda che coinvolge proprio il suo sottosegretario.

A pesare sulla posizione di Delmastro non ci sarebbe solo la sequenza dei casi che lo riguardano, ma soprattutto il rischio che emergano nuovi materiali, tra cui audio o intercettazioni, che potrebbero finire all'attenzione della Commissione Antimafia. Un'eventualità che, nelle valutazioni della maggioranza, renderebbe ancora più difficile reggere la linea della difesa politica. Nelle ultime ore, secondo diverse ricostruzioni, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe spinto per una soluzione rapida della vicenda, per evitare che il caso continui a logorare il governo.

Il caso della società e della "Bisteccheria d'Italia"

Al centro delle polemiche c'è la società "Le 5 forchette srl", fondata a dicembre 2024 a Biella anche da Delmastro insieme ad altri esponenti di Fratelli d'Italia. Tra i soci figurava Miriam Caroccia, allora diciottenne, indicata come amministratrice. La vicenda ha assunto rilevanza politica per via del legame familiare: la giovane è infatti figlia di Mauro Caroccia, imprenditore poi condannato in via definitiva per intestazione fittizia con aggravante mafiosa, nell'ambito di indagini legate al riciclaggio di denaro del clan Senese. Proprio il collegamento tra la società e il ristorante "Bisteccheria d'Italia", insieme ai rapporti indiretti con la famiglia Caroccia, ha portato il caso all'attenzione pubblica e politica, fino alla richiesta, da parte delle opposizioni, di un passaggio in Commissione Antimafia.

La versione di Delmastro e le sue contraddizioni

Delmastro ha sostenuto di non essere a conoscenza dell'identità e del contesto familiare della socia al momento della costituzione della società, spiegando di aver ceduto le proprie quote non appena venuto a conoscenza della situazione. Nel dibattito pubblico, però, sono emersi elementi che mettono in dubbio questa ricostruzione: tra questi, una foto del 2023 che lo ritrae nel ristorante riconducibile alla famiglia Caroccia. Un dettaglio che ha alimentato le critiche sulla plausibilità della sua versione e sull'adeguatezza delle verifiche svolte.

Un ulteriore punto riguarda poi la mancata indicazione, negli atti ufficiali, della partecipazione alla società "Le 5 forchette". I membri del governo sono tenuti a comunicare variazioni patrimoniali e partecipazioni societarie, anche ai fini della normativa sul conflitto d'interessi. Su questo aspetto sono state sollevate domande sia politiche sia tecniche: se da un lato potrebbe configurarsi una violazione amministrativa, dall'altro non si escludono approfondimenti ulteriori per chiarire eventuali responsabilità.

Dalla difesa politica al possibile passo indietro

In questo contesto, nelle fasi iniziali del caso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva difeso Delmastro, parlando di una vicenda in cui non si poteva automaticamente dedurre una contiguità con ambienti criminali e invitando piuttosto a valutare eventuali mancanze di "accortezza". Oggi però il contesto appare cambiato: l'accumularsi delle polemiche, le contraddizioni emerse e il rischio di nuovi sviluppi starebbero infatti spingendo Fratelli d'Italia verso una scelta più netta. Il passo indietro del sottosegretario, se confermato nelle prossime ore, segnerebbe il tentativo di chiudere rapidamente una vicenda diventata politicamente ingombrante, a poche ore da un passaggio parlamentare delicato come, appunto, il question time del ministro Nordio.