Delmastro, la moglie di Caroccia in lacrime: “Per colpa nostra associato ai Senese, non volevamo danneggiarlo”

Andrea Delmastro e Mauro Caroccia

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Oggi 8 aprile è stata la volta dell'interrogatorio alla moglie di Mauro Caroccia nel caso che vede indagato il marito e la figlia Miriam per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Al centro delle indagini degli inquirenti c'è la società ‘Le 5 Forchette' di cui ha detenuto anche una quota l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. La donna davanti alla Guardia di Finanza si è messa a piangere e si è detta dispiaciuta perché "il nome di Delmastro è stato associato a quello del clan Senese".

Secondo gli inquirenti infatti, Mauro e Miriam Caroccia avrebbero "reinvestito" nella loro società – nata a Biella e che ora verrà trasferita a Roma – i proventi illeciti del clan Senese attivo nella Capitale e vicino alla camorra napoletana. Questo avrebbe permesso a padre e figlia di gestire il ristorante "Bisteccheria d'Italia" di via Tuscolana a Roma. Mauro Caroccia sta già scontando una condanna definitivamente a 4 anni per intestazione fittizia di beni aggravata dal favoreggiamento del clan Senese. Durante il suo recente l'interrogatorio ha però più volte ribadito che nella società, finita ora nel mirino, non ci sono i soldi della camorra e che Delmastro ci ha investito quando lui era ancora incensurato. Poi con l'arrivo della sentenza della Cassazione, Delmastro avrebbe lasciato le quote all'insaputa di Mauro e Miriam Caroccia.

Davanti ai militari delle Fiamme Gialle la moglie di Mauro Caroccia, e madre di Miriam, ha ribadito quanto spiegato dai famigliari definendo la circostanza attuale "assurda". L'aiuto di Delmastro per lei è stato "una manna dal cielo". A Fanpage.it l'avvocato Fabrizio Gallo spiega che "il rammarico della signora è quello di aver creato questo grave danno a Delmastro, ovvero che è stato associato alla famiglia Senese". Inoltre durante l'interrogatorio precisa che i soldi di Delmastro avevano permesso alla sua famiglia di uscire dal baratro. "Ora il ristorante non funziona più, a Pasqua hanno avuto solo tre persone", riferisce l'avvocato.

All'avvocato e alla famiglia Caroccia fa tirare un respiro di sollievo il fatto che "non sia avvenuto il sequestro del locale da parte della Guardia di Finanza, è la dimostrazione che non ci sono somme illecite", spiega Gallo. Ma la donna ha mai conosciuto i Senese? "Ha detto di sì perché erano frequentatori del locale ai tempi del suocero. Poi il suocero nel 2018 è morto e lei personalmente non li ha mai più visti, neanche al ristorante".

Infine, ribadendo il rapporto tra Delmastro e il marito, la donna avrebbe raccontato che i due si sono conosciuti quando Caroccia "era un incensurato ed era una vittima di qualche criminale, ma noi siamo andati avanti con le nostre forze credendo nella speranza che un giorno sarebbe cambiato qualcosa per noi". Ed ecco quella manna dal cielo quando "un uomo delle istituzioni che aiutava un semplice cittadino, mi sembrava impossibile. Ma era così anche se purtroppo il sogno si è infranto".