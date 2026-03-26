Iran, la guerra in diretta: Cnn: “Iran si prepara a invasione, piazza mine a Kharg”, Esercito israeliano: “Sferrati attacchi su larga scala”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 26 marzo, in tempo reale. Secondo la Cnn, l’Iran – che respinge il piano del presidente americano Trump in 15 punti e pone cinque condizioni per la tregua – si sta preparando all'invasione di terra sull'isola di Kharg e starebbe piazzando mine in tutta la zona. Mentre Washington lavora per organizzare colloqui nel fine settimana, Trump dice che “i negoziatori iraniani temono di essere uccisi da Teheran”. Il tycoon ha anche ribadito la sua convinzione che l'Iran "era a due settimana dal produrre l'arma nucleare quando ho attaccato”. L'esercito israeliano afferma di aver sferrato "attacchi su larga scala". Secondo quanto riportato dai media locali, il parlamento iraniano sta lavorando a un disegno di legge per formalizzare le tariffe che verranno applicate ad alcune navi in transito nello Stretto di Hormuz.
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Libano, ucciso in una sparatoria un soldato israeliano
L'esercito israeliano ha annunciato che un soldato dell'unità di ricognizione della Brigata Golani è stato ucciso nel sud del Libano durante la notte. Si tratta di Ori Greenberg, 21 anni, di Petah Tikva, nel centro di Israele. Greenberg è rimasto ucciso in una sparatoria intorno alle 2 di notte.
Iran, dalla Cina barlume speranza per pace dai colloqui
Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha affermato che un "barlume di speranza" per la pace è emerso grazie alle iniziative volte a fermare la guerra in Medio Oriente, nonostante Teheran abbia promesso di continuare a combattere. La Cina ha sollecitato il dialogo in colloqui separati con i suoi omologhi turco ed egiziano, suggerendo che sia Teheran che Washington hanno mostrato segnali di volontà di tornare al tavolo dei negoziati. "Con gli Stati Uniti e l'Iran che segnalano entrambi la volontà di negoziare, è emerso un barlume di speranza per la pace", ha detto Wang al ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty. Al ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, Wang ha sottolineato che le ragioni e gli errori del conflitto in Medio Oriente sono "chiarissimi" e ha offerto sostegno alla Turchia per facilitare la ripresa dei negoziati. Tuttavia, dalle due parti continuano ad arrivare messaggi aggressivi e la situazione sul terreno non accenna a calmarsi, con bombardamenti e lancio di missili e droni. La Casa Bianca ha avvertito che il presidente Usa Donald Trump è pronto a "scatenare l'inferno" se l'Iran non accetterà un piano di pace per porre fine alla guerra, ma Teheran ha insistito sul fatto che non negozierà.
Due persone uccise dai detriti di un missile intercettato ad Abu Dhabi
Due persone sono state uccise dall'impatto con i detriti di un missile intercettato ad Abu Dhabi, secondo quanto riportato dall'ufficio stampa dell'emirato su X. Altri tre sono feriti. "Le autorità di Abu Dhabi sono intervenute in seguito a un incidente che ha coinvolto la caduta di detriti in via Sweihan, dopo la riuscita intercettazione di un missile balistico da parte dei sistemi di difesa aerea. L'incidente ha provocato la morte di due persone non identificate, tre feriti e danni" si legge.
Secondo il Wall Street Journal Trump vuole chiudere rapidamente la guerra in Iran
L'auspicio è porre fine alla guerra rapidamente, nelle prossime settimane. È quanto Donald Trump avrebbe detto ai collaboratori, secondo il Wall Street Journal, a quasi un mese dall'avvio, il 28 febbraio, delle operazioni militari di Usa e Israele contro l'Iran. In privato, scrive il giornale, il presidente degli Stati Uniti ha detto ai consiglieri di ritenere il conflitto sia nelle fasi conclusive, sollecitando il rispetto dei tempi delineati pubblicamente, quattro, sei settimane. Resterebbe questo l'obiettivo dal punto di vista della durata complessiva delle operazioni, anche in vista – è il collegamento delle fonti del giornale – dell'atteso summit con il leader cinese Xi Jinping. Tra le fonti c'è anche chi riferisce di quello che Trump avrebbe detto a un collaboratore: il conflitto sta distogliendo l'attenzione da altre sue priorità.
Media: "L'Iran prepara la legge per un pedaggio nello Stretto di Hormuz"
Il parlamento iraniano sta cercando di approvare una legge per introdurre il pedaggio per le navi che transitano nello Stretto di Hormuz. Lo riferiscono le agenzie Fars e Tasnim citate dall'agenzia Ap. Il presidente della Commissione Affari Civili del Parlamento avrebbe affermato che una bozza di legge è stata predisposta e sarà presto finalizzata dal team legale dell'Assemblea legislativa. "Secondo questo piano, l'Iran deve riscuotere delle tariffe per garantire la sicurezza delle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz", ha dichiarato. "È una cosa assolutamente naturale. Come in altri corridoi, quando le merci attraversano un Paese, si pagano i dazi; lo Stretto di Hormuz è anch'esso un corridoio. Noi ne garantiamo la sicurezza, ed è naturale che navi e petroliere paghino i relativi dazi", ha aggiunto. L'Iran chiede il riconoscimento internazionale del suo diritto di esercitare l'autorità sullo Stretto di Hormuz come una delle cinque condizioni per porre fine alla guerra in corso.
Cinque feriti da una bomba a grappolo iraniana nel centro di Israele
Cinque persone sono rimaste leggermente ferite a seguito dell'impatto di una bomba a grappolo iraniana a Kafr Qasim, nel centro di Israele, secondo quanto riferito dai medici. Lo scrive il Times of Israel. Il servizio di emergenza Magen David Adom ha spiegato che le cinque persone sono state colpite dall'esplosione della piccola bomba e sono state trasportate in ospedale. Diverse submunizioni del missile balistico iraniano hanno colpito la città, causando danni.
Attacchi su larga scala in Iran
L'esercito israeliano afferma di aver sferrato "attacchi su larga scala" in Iran. Lo riferiscono diverse agenzia e media locali. In un comunicato dell'esercito si legge che le forze israeliane "hanno portato a termine una serie di attacchi su vasta scala contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano in diverse zone dell'Iran".
Guerra Iran, cos'è successo nelle ultime ore. Trump: "Negoziatori temono di essere uccisi"
L'Iran vuole "tanto" raggiungere un accordo, ma "ha paura ad affermarlo". Lo ha detto nelle ultime ore Trump, secondo il quale "nessuno ha mai visto niente di simile a quello che stiamo facendo in Medio Oriente con l'Iran". "Stanno negoziando e desiderano tanto raggiungere un accordo, ma hanno paura di dirlo perché temono di essere uccisi dalla loro stessa gente", ha aggiunto parlando durante una cena di raccolta fondi. "Hanno anche paura che li uccideremo", ha incalzato, dopo che lo scorso 28 febbraio gli Usa hanno avviato operazioni contro l'Iran con Israele.
Borse asiatiche: proseguono in calo, Hong Kong -1,9% Seul -3%
Le Borse asiatiche proseguono in calo e interrompono due giorni di rally a causa dei segnali contrastanti provenienti da USA e Iran in merito ai colloqui di pace. Washington ha ribadito che i negoziati sono in corso, mentre Teheran ha segnalato di non avere alcuna intenzione di avviare colloqui diretti con gli Usa. Teheran ha affermato che respingerà l'offerta di cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti, proponendo invece un piano in cinque punti che le garantirebbe il controllo dello Stretto di Hormuz. A Tokyo il Nikkei perde lo 0,80%. In Cina Shanghai cede lo 0,9% e Shenzhen l'1,36%. Hong Kong flette dell'1,9% e Seul il 3%.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 26 marzo
L'Iran respinge il piano del presidente americano in 15 punti e pone cinque condizioni per la tregua. Secondo la Cnn, inoltre, si sta preparando all'invasione di terra sull'isola di Kharg e starebbe piazzando mine in tutta la zona. Mentre Washington lavora per organizzare colloqui nel fine settimana, Trump a una cena di raccolta fondi del Comitato repubblicano dice che “i negoziatori iraniani temono di essere uccisi da Teheran”. Il tycoon ha anche ribadito la sua convinzione che l'Iran "era a due settimana dal produrre l'arma nucleare quando ho attaccato”. L'esercito israeliano afferma di aver sferrato "attacchi su larga scala" in Iran.