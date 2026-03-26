Iran, la guerra in diretta: Cnn: “Iran si prepara a invasione, piazza mine a Kharg”, Esercito israeliano: “Sferrati attacchi su larga scala”

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha affermato che un "barlume di speranza" per la pace è emerso grazie alle iniziative volte a fermare la guerra in Medio Oriente, nonostante Teheran abbia promesso di continuare a combattere. La Cina ha sollecitato il dialogo in colloqui separati con i suoi omologhi turco ed egiziano, suggerendo che sia Teheran che Washington hanno mostrato segnali di volontà di tornare al tavolo dei negoziati. "Con gli Stati Uniti e l'Iran che segnalano entrambi la volontà di negoziare, è emerso un barlume di speranza per la pace", ha detto Wang al ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty. Al ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, Wang ha sottolineato che le ragioni e gli errori del conflitto in Medio Oriente sono "chiarissimi" e ha offerto sostegno alla Turchia per facilitare la ripresa dei negoziati. Tuttavia, dalle due parti continuano ad arrivare messaggi aggressivi e la situazione sul terreno non accenna a calmarsi, con bombardamenti e lancio di missili e droni. La Casa Bianca ha avvertito che il presidente Usa Donald Trump è pronto a "scatenare l'inferno" se l'Iran non accetterà un piano di pace per porre fine alla guerra, ma Teheran ha insistito sul fatto che non negozierà.