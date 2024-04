Perché il principe Harry ha indossato di nuovo le medaglie militari

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Il principe visita Army Aviation Centre (Middle Wallop, 2018)

Il duca di Sussex è particolarmente affezionato alle sue medaglie, simboli di un periodo significativo del suo passato: quello relativo alla carriera militare. Il principe ha potuto nuovamente sfoggiare le amate medaglie in occasione di un evento importante legato proprio alle forze armate.

La carriera militare di Harry

Nel 2005 Harry, 21enne, è entrato come cadetto nella Reale accademia militare di Sandhurst, dove ha completato l'addestramento nel 2006. Promosso tenente, nel 2008 è stato attivamente coinvolto nella guerra in Afghanistan, proprio come aveva fatto suo zio, il principe Andrea, che aveva partecipato alla guerra delle Falkland. Per il suo servizio, il principe ha ricevuto l'Operational Service Medal for Afghanistan. Nel tempo si sono aggiunti altri riconoscimenti, altre missioni, fino a quando, nel giugno del 2015, ha ufficialmente lasciato il servizio con il grado di Maggiore e Comandante di squadriglia della Royal Air Force. Nel 2021, Harry ha descritto i suoi dieci anni nell'esercito come i più felici della sua vita. Ha continuato a frequentare il mondo delle forze armate dando vita nel 2014 agli Invictus Games, progetto che sta portando oggi avanti assieme alla moglie Meghan Markle: è un evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra. Oggi Harry non può più indossare l'uniforme, difatti non l'ha sfoggiata nemmeno in un'occasione solenne come i funerali di Elisabetta II. Ha perso questa possibilità nel momento in cui ha rinunciato alla vita da royal senior e si è trasferito negli USA.

Il principe Harry in divisa (2015)

Harry sfoggia le medaglie sul petto

Il principe ha indossato con orgoglio le sue medaglie in un videomessaggio registrato nella sua casa di Montecito e indirizzato ai Military Times Service Members of the Year Awards. Spiccava, sul petto, proprio la medaglia ricevuta per l'impegno in Afghanistan, accanto a quelle d'oro, di diamante e di platino del Giubileo. Le ultime tre gli sono state conferite rispettivamente nel 2002, nel 2012 e nel 2022, per festeggiare gli anni di regno di Elisabetta II. Il duca di Sussex ha consegnato al sergente di prima classe Elizabeth Marks il premio Soldato dell'anno, definendola un'amica e una fonte di ispirazione. I due si conoscono bene. Il sergente Marks, infatti, ha subito danni permanenti mentre era in Iraq. Ha partecipato agli Invictus Games vincendo quattro medaglie d'oro, oltre a quelle vinte alle Paralimpiadi. "Per me incarna il coraggio, la resilienza e la determinazione. Ha trasformato il suo dolore in uno scopo, mostrando agli altri che l'impossibile è davvero possibile" ha detto Harry nel suo discorso.

