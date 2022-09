Perché i principi Harry e Andrea non indossano l’uniforme militare dopo la morte della regina Il principe Andrea non indosserà l’uniforme militare a causa dello scandalo sessuale legato all’amico Jeffrey Epstein; Harry, invece, non potrà farlo avendo rinunciato ad essere membro attivo della Famiglia Reale.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quello delle divise militari è uno dei temi che più agitano la famiglia reale in questi giorni: in occasione delle iniziative pubbliche organizzate durante il periodo di lutto per la morte della sovrana, il principe Andrea non indosserà l'uniforme (privilegio che ha perso dopo lo scandalo Epstein) tranne che per la veglia funebre finale a Westminster Hall, quando potrà farlo "in segno speciale di rispetto".

Diversa la sorte per il nipote di Elisabetta, il principe Harry, anche lui senza più titoli militari dopo essersi trasferito negli Stati Uniti: per il secondogenito di Carlo e Diana non ci sarà alcuna eccezione.

Perché il principe Andrea non potrà indossare l'uniforme militare

Ad Andrea, duca di York e veterano della guerra nelle Falklands, sono stati tolti i titoli militari (tra cui quello di colonello dei Granatieri) e dopo essere stato travolto dalle accuse nello scandalo sessuale legato all'amico Jeffrey Epstein, conclusosi con un accordo extragiudiziale costato milioni di sterline – tre anni orsono si è ritirato a vita privata.

Alla processione che si è tenuta oggi a Edimburgo, a piedi dietro il feretro della madre insieme ai fratelli Carlo ed Edoardo e alla sorella Anna, Andrea indossava abiti civili – contrariamente agli altri tre – ma indossava appuntate sul petto otto medaglie. Sempre in abiti civili parteciperà alle esequie di Stato lunedì prossimo, così come agli altri eventi formali previsti: la processione a Westminster Hall, la messa seguente, e quella alla St George's Chapel a Windsor dopo i funerali della sovrana.

Anche Harry senza divisa militare ai funerali della nonna

Anche Harry ha servito le Forze Armate inglesi ma anche lui è stato privato dei titoli militari dopo aver deciso di "congedarsi" dalla Famiglia reale, andando a vivere negli Stati Uniti con la moglie, l'ex attrice Meghan Markle. Il secondogenito di re Carlo III, quinto in linea di successione al trono (dietro a suo fratello maggiore e ai suoi tre nipoti), non potrà indossare l'uniforme in nessuna delle prossime occasioni ufficiali. "Senza alcun dubbio, un duro colpo per il duca di Sussex, che ha servito per 10 anni e questa mattina ha parlato della regina come suo ‘comandante in capo'", ha commentato su Twitter il giornalista Omid Scobie, amico di Meghan Markle, ricordando anche i due turni in Afghanistan compiuti da Harry come pilota di elicotteri d'attacco Apache.