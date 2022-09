Morte Regina Elisabetta, oggi prima tappa dell’ultimo viaggio a Edimburgo: attesa per l’arrivo di Re Carlo e Camilla

Per il funerale della regina Elisabetta II il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non riunirà una delegazione. Secondo la Cnn citando un funzionario della Casa Bianca, l'invito da parte di Buckingham Palace è stato rivolto solo al presidente e alla first lady Jill. In altri funerali di Stato, come quello dell'ex presidente sudafricano Nelson Mandela, era stato consentito al presidente degli Usa in carica di portare con sé una delegazione di funzionari.