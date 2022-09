Cosa ha detto Re Carlo III nel suo primo discorso alle Camere riunite in Parlamento Re Carlo III ha tenuto il suo primo discorso da sovrano presso il Parlamento, nel palazzo di Westminster, davanti alle Camere riunite. “Strumento vivo della democrazia, ha una profonda connessione con la mia defunta madre”

A cura di Gabriella Mazzeo

"Mentre sono qui davanti a voi, non posso fare a meno di sentire il peso della storia che ci circonda. Il Parlamento è lo strumento vivo della democrazia e ha una profonda connessione con la mia defunta madre". Lo ha detto Re Carlo III durante il suo primo discorso alle Camere riunite.

Il nuovo sovrano ha parlato alla Camera dei Lord e alla Camera dei Comuni nella sede del Parlamento presso il palazzo di Westminster e ha ricordato la profonda connessione che la Regina Elisabetta II aveva con il governo inglese e con lo Stato.

"La vostra storia è anche la nostra – ha affermato il nuovo sovrano durante il suo primo discorso -. Le vostre tradizioni sono antiche e profondamente connesse all'operato di mia madre. Tutto questo è visibile anche solo guardando la fontana del cortile, costruita per commemorare il Giubileo d'argento, o le statue erette per il Giubileo d'oro di 10 anni fa".

Re Carlo III ha poi ricordato che la storia del Regno Unito coincide con quella della madre defunta. "Pochi mesi fa eravamo qui per festeggiare il suo Giubileo con i cuori colmi di gioia, ma oggi ci riuniamo per ricordare il suo importante servizio al Paese – ha continuato Re Carlo III alla presenza della Regina consorte Camilla Shand -. Ha giurato giovanissima fedeltà al Regno Unito e ha servito con devozione senza precedenti il suo popolo. Io voglio mantenere questa promessa. Il suo è stato un esempio di devozione senza alcun egoismo e io sono determinato a seguire fedelmente il suo esempio".

Il sorano è stato ricevuto da una vasta rappresentanza delle due Camere e tutti i presenti erano vestiti a lutto. Nelle prime file vi erano anche gli ex primi ministri Theresa May e Boris Johnson. Nelle prossime ore Re Carlo III si sposterà di nuovo a Edimburgo, in Scozia, per seguire il feretro di Elisabetta II nella processione tra il palazzo di Holyrood e la cattedrale di St Giles. Qui le spoglie della sovrana saranno esposte per l'omaggio al pubblico per 24. Subito dopo è previsto il trasferimento a Londra.