La regina Elisabetta sarà ricordata con una moneta commemorativa tempestata di diamanti La regina Elisabetta II sarà ricordata con una moneta delle dimensioni di un pallone da Basket in occasione del primo anniversario della morte. La moneta non avrà valore legale ed è stata valutata per circa 23 milioni di dollari.

Una moneta realizzata con 8 libbre di oro e circa 6mila diamanti: sarà questa la prima forgiata in onore della regina Elisabetta II, deceduta quasi un anno fa. L'8 settembre sarà il primo anniversario della morte della sovrana e la moneta in suo onore sarà una delle più preziose mai realizzate in Inghilterra. L'oggetto unico avrà un valore di circa 23 milioni di dollari.

La moneta commemorativa non avrà valore legale nel Regno Unito e sarà prodotta esclusivamente in ricordo della regina. Il conio sarà realizzato dal marchio di lifestyle e lusso Compagnia delle Indie Orientali e sarà soprannominato "The Crown", come la serie tv Netflix sui reali inglesi e come la traduzione in lingua della parola "Corona". La moneta promette di battere il valore della Double Eagle venduta all'asta nel 1933 per 18,9 milioni di dollari da Sotheby's a New York nel giugno 2021.

"The Crown" peserà almeno 2 libbre e riporterà una serie di ritratti della sovrana defunta con raffigurazioni di valori come verità, giustizia e coraggio. Migliaia di diamanti saranno disposti sul lato per assomigliate alla bandiera del Regno Unito.

La realizzazione della moneta celebrativa ha richiesto un anno di tempo, ma era in lavorazione già mesi prima che la regina Elisabetta morisse nella sua abitazione di Balmoral, in Scozia. La moneta è stata approvata dal Regno Unito e dalla regina stessa prima della sua morte.

Secondo quanto reso noto dalla compagnia che opera nel settore di lusso, la moneta sarà un oggetto commemorativo per la sovrana di Inghilterra. The Crown non avrà valore legale ma sarà poi venduta all'asta come oggetto da collezione per le famiglie ricche del Paese che vorranno conservare un oggetto commemorativo della regina deceduta quasi un anno fa. L'8 settembre sarà il primo anniversario della scomparsa di Elisabetta II.