Camilla Shand potrebbe passare dal titolo di “Regina consorte” a quello ufficiale di Regina Camilla Shand potrebbe diventare ufficialmente Regina: secondo il portavoce di Carlo III, infatti, il titolo di “Regina consorte” potrebbe essere modificato in un futuro prossimo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Camilla potrebbe assumere l'appellativo di "Regina" invece di quello di "Regina consorte". Il tutto potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi secondo il portavoce del nuovo Re, Carlo III. Dopo la morte di Elisabetta II, Camilla Shand (conosciuta come Parker Bowles) è diventata "Regina consorte" così come deciso dalla sovrana deceduta l'8 settembre a 96 anni.

Sembra però che la seconda moglie di Carlo III diventerà ufficialmente Regina a breve: il portavoce del nuovo sovrano lo ha dichiarato davanti ad alcuni giornalisti del Guardian. Il cambiamento potrebbe arrivare in un futuro prossimo, ma per il momento sembra che la coppia sia "concentrata sugli eventi della prossima settimana e mezzo". Carlo è stato già proclamato ufficialmente Re e ha tenuto il suo primo discorso alla nazione trasmesso dalla BBC.

Re Carlo III ha detto di voler "servire il Paese esattamente come ha fatto Elisabetta II fino alla fine dei suoi giorni". Il Re ha inoltre specificato che Harry e Meghan non torneranno in Inghilterra e che continueranno la loro vita in America insieme ai figlioletti.

Ora però si guarda ai funerali solenni per Elisabetta II e alla cerimonia di incoronazione di Carlo che avverrà tra qualche mese.

Secondo quanto reso noto, le esequie di Stato per Elisabetta si terranno il 19 settembre prossimo. "Il Re e la Regina consorte sono concentrati a superare i prossimi 10 giorni – ha fatto sapere il portavoce reale -. Penso che coloro che hanno visto la Regina consorte incontrare i sudditi fuori da Buckingham Palace sappiano quanto sia commossa e coinvolta in questo momento. Il cambio di titolo sarà una domanda alla quale risponderemo in futuro".

A mettere al riparo Camilla da eventuali problemi al momento della successione fu proprio Elisabetta II che già nel mese di febbraio l'aveva indicata come Regina consorte. Per la successione al trono vi sono subito dopo il primogenito di Carlo, William, e i suoi figli George, Charlotte e Louis.