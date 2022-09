Funerali della Regina Elisabetta lunedì 19 settembre, tutte le fasi della cerimonia funebre Buckingham Palace ha elencato le fasi dei Funerali della Regina Elisabetta: dal corteo in Scozia fino all’esposizione della salma a Londra, passando per il viaggio in aereo.

A cura di Antonio Palma

I funerali di stato della Regina Elisabetta si svolgeranno lunedì 19 settembre presso l'Abbazia di Westminster alle 11 ora locale, le 12 in Italia. Lo ha confermato Buckingham Palace elencando nel dettaglio tutte le fasi della cerimonia, dal corteo in Scozia fino all'esposizione della salma a Londra, passando per il viaggio in aereo. Prima del funerale di stato, la salma della Regina sarà esposta nella Westminster Hall per quattro giorni, per consentire ai cittadini di renderle omaggio.

La salma di Elisabetta esposta per quattro giorni

La bara della Regina, che attualmente riposa nella sala da ballo del castello di Balmoral, sarà trasportata fino a Edimburgo domenica 11 settembre. Il viaggio di sei ore da Balmoral a Edimburgo di avverrà su un carro funebre che attraverserà le contee fino alla capitale della Scozia dove sarà adagiata al Palazzo di Holyroodhouse, dove riposerà nella Sala del Trono fino al pomeriggio di lunedì 12 settembre.

Lunedì infatti dal piazzale del Palazzo di Holyroodhouse la bara verrà portata in corteo funebre fino alla Cattedrale di St Giles dove ci sarà una prima funzione religiosa. Alla cerimonia parteciperanno Re Carlo III e i membri della famiglia reale. La bara della sovrana quindi rinarrà esposta nella Cattedrale per consentire al popolo scozzese di renderle omaggio

Nel pomeriggio di martedì 13 settembre il viaggio verso Londra in aereo. La salma viaggerà dalla Scozia con un aereo della Royal Air Force dall'aeroporto di Edimburgo a quello di Northolt. Ad accompagnare la salma ci sarà l'unica figlia femmina della Regina, la principessa Anna.

Come si svolgeranno i funerali della Regina Elisabetta

La bara della Regina sarà quindi trasportata su strada a Buckingham Palace, per riposare nella Bow Room. Nel pomeriggio di mercoledì 14 settembre, la bara sarà portata in processione su un carro militare della Royal Horse Artillery della King's Troop da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster, dove la regina sarà espèosta nella Westminster Hall fino al mattino del funerale di Stato.

Dopo l'arrivo della bara alla Westminster Hall, l'arcivescovo di Canterbury benedirà la bara assistito dal reverendo Dr David Hoyle, decano di Westminster, e alla presenza del re e dei membri della famiglia reale. La mattina di lunedì 19 settembre, infine, e la bara sarà portata in processione dal Palazzo di Westminster all'Abbazia di Westminster, dove si svolgeranno i funerali di Stato.

Per il giorno dei funerali di Elisabetta Il Regno Unito ha proclamato un giorno festivo. Il giorno festivo, proclamato in onore della sovrana più longeva della Gran Bretagna, è stato approvato dal re Carlo III e segna la fase finale di un periodo di lutto nazionale.