Camilla Parker Bowles alla cerimonia di proclamazione: la regina consorte veste di pizzo e perle Carlo III è ufficialmente il nuovo re e sua moglie Camilla Parker Bowles assume il titolo di regina consorte. Alla proclamazione ha rispettato il dress code nero, in segno di lutto: look total black con immancabili perle (e una sola nota di colore).

A cura di Giusy Dente

Una cerimonia antichissima, che irrompe nella modernità riportandoci alle tradizioni secolari di una monarchia longeva e affascinante: è appena terminata la proclamazione di re Carlo III. Il figlio di Elisabetta II, venuta a mancare nel pomeriggio dell'8 settembre, è ufficialmente il nuovo sovrano, come gli spettava di diritto. In attesa della vera e propria incoronazione, che avverrà più avanti, oggi si è svolta la cerimonia che segna il passaggio al nuovo regno: è un rito formale che certifica la successione tra il vecchio e il nuovo monarca. Erano presenti sia William (neo principe di Galles) che Camilla Parker Bowles.

Camilla Parker-Bowles è regina consorte

In quanto moglie di re Carlo III, a sua moglie Camilla Parker Bowles spetta di diritto il titolo di regina consorte. La donna nella storia della famiglia reale ha avuto un ruolo controverso. Eterna amante di Carlo, quando era ancora sposato con Lady D, ha avuto il popolo e i royals contro per anni, vista come una rovina-famiglie, come la causa dell'infinito dolore dell'amatissima Diana Spencer.

Il confronto tra le due è sempre stato l'arma principale per ferirla, eppure nulla ha scalfito l'amore della coppia. Carlo e Camilla sono convolati a nozze nel 2005 e da allora, sono stati sempre l'uno al fianco dell'altra. Col tempo il popolo ha accettato la sua presenza a corte, così come la stessa Elisabetta II. Proprio lei prima di morire ha espresso in un comunicato stampa il sincero desiderio che venisse riconosciuta a tutti gli effetti regina consorte. E così è stato.

in foto: bracciale Van Cleef & Arpels

Camilla Parker-Bowles, look austero alla proclamazione

Alla proclamazione i presenti hanno rispettato il dress code imposto dall'occasione, dunque all'insegna del nero, nel rispetto del lutto. Camilla Parker Bowles ha indossato un abito midi in pizzo con maniche leggermente trasparenti e scollo a V smerlato, abbinandolo a calze velate: outfit semplice e minimal, data la circostanza di dolore e l'evento formale.

Pochi, ma significativi gioielli nel suo outfit austero. Ha indossato uno dei suoi braccialetti preferiti, il braccialetto blu Vintage Alhambra di Van Cleef & Arpels: unico tocco di colore. Costa 4850 euro. Immancabili le perle, i gioielli preferiti della compianta Elisabetta II: collana con quattro fili di perle e chiusura di diamante coordinata agli orecchini.