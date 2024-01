Kate Middleton, dall’ospedale la Principessa videochiama i figli per stare loro vicino Kate Middleton è ricoverata dal 17 gennaio scorso alla London Clinic per via di un intervento all’addome. Per stare vicino ai figli George, Charlotte e Louis, la principessa del Galles ha trovato una soluzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Kate Middleton

Kate Middleton è in ospedale dal 17 gennaio quando, stando a quanto riporta la stampa britannica, ha dovuto affrontare un intervento in seguito a un problema all'addome. Nel frattempo il principe William si sta occupando dei tre figli George, Charlotte e Louis: dopo il ricovero della moglie, infatti, ha annullato tutti gli impegni per essere più presente in famiglia. Ad aiutare il principe del Galles, in questi giorni complicati, c'è anche la tata, Maria Teresa Turion Borrallo, che supporta la Royal Family anche nell'educazione dei principini. Tuttavia, anche Kate cerca di rimanere in contatto con i figli.

Kate Middleton e William

La principessa Kate videochiama i figli

Secondo un'indiscrezione di Hello!, un tabloid britannico, Kate Middleton starebbe usando FaceTime per rimanere in contatto con i bambini dalla London Clinic, l'ospedale in cui è ricoverata. La Principessa del Galles usa le videochiamate regolarmente quando è all'estero per impegni istituzionali e così, anche stavolta, si sta assicurando che i bambini siano tranquilli riguardo la sua assenza. Se da un lato la principessa dovrebbe presto tornare a casa all'Adeilade Cottage di Windsor, dove trascorrerà la convalescenza, dall'altro non manca di far sentire la propria presenza a George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton prima del ricovero in ospedale

Ad occuparsi dei piccoli e della loro routine ci sono anche Carole e Michael Middleton e il re Carlo III che, nonostante l'intervento a cui dovrà sottoporsi per via di un ingrossamento alla prostata, pare visiti i nipoti regolarmente, stando a quanto riporta il tabloid. Il sovrano si sarebbe anche occupato di tutelare la salute della nuora, rendendo noto il suo stato di salute. Nonostante le condizioni di entrambi sembrerebbero non gravi, il Regno Unito segue con attenzione le vicende legate alla salute della Principessa e di Carlo III.