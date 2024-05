video suggerito

Carlo III ringrazia lo staff dell’ospedale che ha curato lui e Kate Middlton con una cena privata a Clarence House Il sovrano ha voluto invitare nella sua residenza privata i dipendenti dell’istituto che ha preso in cura lui e la principessa del Galles. L’evento è stato organizzato lo stesso giorno del suo ritorno agli impegni ufficiali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

La regina Camilla e re Carlo III

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Re Carlo e la regina Camilla invitano lo staff della London Clinic a Clarence House. La coppia ha voluto organizzare una cena nella loro residenza privata, rimasta tale anche dopo l'incoronazione del sovrano, per ringraziare i dipendenti dell'ospedale dove è stato ricoverato a inizio anno per sottoporsi a un intervento alla prostata che ha portato alla diagnosi di cancro, comunicata ai sudditi i primi giorni di febbraio.

La regina Camilla e re Carlo III

La clinica londinese è la stessa dove Kate Middleton ha trascorso la sua degenza dopo aver annunciato che avrebbe dovuto affrontare un'operazione all'addome.

Re Carlo e la regina Camilla

La principessa del Galles non ha reso pubbliche le sue condizioni di salute per diverso tempo, rivelando solo un mese fa di essere in cura per un tumore. L'evento organizzato dal sovrano, quindi, sembra essere un momento per omaggiare l'istituto che si è preso cura di lui e della nuora.

Leggi anche Rania di Giordania regina contemporanea: la gonna a tubino trasformata dalla zip sullo spacco

La regina Camilla e re Carlo III parlano con i malati di cancro

La serata a Clarence House

La cena è stata organizzata il giorno stesso in cui il sovrano è tornato agli impegni reali, mettendo a tacere le voci che avrebbero voluto peggiorate le sue condizioni di salute. Il sovrani è apparso sereno e di buon umore durante l'incontro con i malati di cancro al Macmillan Cancer Center dell'University College Hospital, dove si è intrattenuto e ha parlato con medici e pazienti.

La regina Camilla e re Carlo III parlano con i malati di cancro

Re Carlo III ha stretto la mano ai malati in cura, ascoltando le loro storie e rispondendo alle domane. "È uno shock quando te lo dicono", ha raccontato parlando del momento in cui ha ricevuto la diagnosi. Mentre a chi gli ha chiesto come stesse ha risposto: "Non male".

Re Carlo e la regina Camilla

Accanto a lui la regina Camilla, che lo ha accompagnato per il suo ritorno in pubblico con un abito animalier firmato Fiona Clare. Subito dopo la visita il monarca ha affrontato un ciclo di cure, prima di ospitare la cena nella sua residenza. Questi sono stati i primi di una serie di impegni pubblici in programma per Carlo nelle prossime settimane.