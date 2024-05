video suggerito

Anya Taylor-Joy porta l’estate a Cannes 2024: l’arrivo in abito trasparente e maxi cappello di paglia Ieri è partita la 77esima edizione del Festival di Cannes e tra le star che hanno sorpreso con i loro look c’è Anya Taylor-Joy. Per l’arrivo alla Croisette si è trasformata in una diva d’altri tempi ma in stile “vacanziero” con abito bianco trasparente e cappello di paglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita ufficialmente la 77esima edizione del Festival di Cannes, evento attesissimo nel mondo del cinema che quest'anno dal 14 al 25 maggio vedrà registi e attori presentare in anteprima mondiale i loro film. A dare il via alla manifestazione è stata la premiere di The Second Act (Le Deuxième Acte) di Quentin Dupieux, il cui red carpet è stato letteralmente invaso dalle star. Trattandosi della serata inaugurale, tutti gli occhi erano puntati sui look: tra una elegantissima Meryl Streep e un cagnolino diventato celebrità per una notte, a trionfare è stato il glamour e l'originalità. Ad aggiungere un tocco di freschezza alla Croisette è stata però Anya Taylor-Joy, arrivata a Cannes in una adorabile e sofisticata versione estiva.

Il look total white di Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy è tra le grandi protagoniste del Festival di Cannes 2024: questa sera sarà sul red carpet di Furiosa: A Mad Max Saga, il film di George Miller in cui interpreta il personaggio principale, ma è arrivata in Costa Azzurra con un giorno di anticipo per le interviste. Ieri è stata avvistata mentre lasciava l'hotel Marriott e ha incantato tutti con un look chic e sensuale in pieno stile estivo. Sotto consiglio dello stylist Ryan Hastings, ha reso omaggio alla Francia puntando tutto sullo stile glamour di Jacquemus. Ha scelto un abito total white, per la precisione un modello a tubino con body strapless coperto da uno strato di delicato chiffon trasparente, la sua particolarità? Il tessuto era interamente decorato con fiori tridimensionali in tinta.

Anya Taylor-Joy in Jacquemus

Chi ha firmato il cappello di paglia di Anya Taylor-Joy

A completare il look dal mood "vacanziero" di Anya Taylor-Joy non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di sandali bianchi e con i laccetti intrecciati alla caviglia di Aquazzura. A fare la differenza, però, è stato un accessorio in particolare che ha fatto venire a tutti voglia di estate: il cappello di paglia maxi firmato Jacquemus (il simbolo della collezione P/E 2023) che l'attrice ha portato allacciato intorno al collo. Ne aveva indossato uno simile anche poche ore prima per un altro appuntamento legato al Festival di Cannes e anche in quell'occasione aveva fatto sognare i fan col suo stile da diva d'altri tempi. Questa sera per la prima del suo film rimarrà fedele a questo mood sbarazzino e vacanziero?