Camilla in abito animalier: la regina è accanto a Carlo per il ritorno in pubblico dopo il cancro Carlo ha ripreso gli impegni pubblici. Il re si era preso una pausa dopo la diagnosi di cancro, per dedicarsi alle cure. Al suo fianco c’era la moglie Camilla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Martedì 30 aprile segna un momento importante, nel regno di Carlo III. Il sovrano è tornato ai suoi impegni pubblici, dopo un lungo periodo di lontananza, in cui si è preso una pausa per dedicarsi esclusivamente alla sua salute. Il re, infatti, ha ricevuto una diagnosi di cancro e in queste settimane ha portato avanti le cure, riposandosi in più possibile, senza affaticarsi. Per un momento è stata messa in dubbio persino la sua partecipazione alla parata del 15 giugno, a cui invece sarà presente: verrano fatte solo delle modifiche al programma così da facilitarlo. Assieme alla moglie Camilla, il re ha fatto visita proprio a un centro per la cura del cancro nel centro di Londra.

La regina ricicla il look

Camilla ha affiancato re Carlo III nel suo ritorno in pubblico. La coppia ha fatto visita all'University College Hospital Macmillan Cancer Center, un centro oncologico, dove hanno incontrato il personale e i pazienti. I due sono molto vicini al tema della ricerca: il sovrano è patrono di Cancer Research UK e sua moglie è presidente di Maggie's, un altro ente di beneficenza. Prima di entrare la coppia reale si è intrattenuta anche con la folla all'esterno della struttura: tutti erano curiosi di salutarli, di augurare una completa guarigione al re, che è apparso sorridente.

Nelle prossime settimane è prevista la sua partecipazione ad altri eventi, anche se il calendario degli impegni è stato ridotto e varia a seconda dei consigli del medico. La regina per questa uscita ha indossato un abito riciclato, del suo brand del cuore. Il vestito è di Fiona Clare, marchio di cui Camilla indossa spesso le creazioni. Contrariamente allo stile che la regina sfoggia di solito, fatto soprattutto di outfit monocolore, stavolta ha puntato sulla stampa animalier. Il vestito è leopardato, con elegante scollatura impreziosita di rouches e maniche volant a 3/4.

Ha completato l'outfit con calze velate e scarpe di pelle marrone con tacco basso, con borsa coordinata. Immancabile il suo braccialetto preferito: quello di Van Cleef & Arpels con quadrifogli portafortuna blu (che indossava anche nel giorno dell'incoronazione). Aveva indossato un modello molto simile, ma a maniche lunghe e in una diversa tonalità di colore, a ottobre scorso, per un evento ufficiale a Buckingham Palace insieme al marito. Anche all'inizio di questo mese la 76enne ha optato per una camicetta trasparente leopardata. Questa stampa è sinonimo di grinta e personalità: è il modo che la regina ha di comunicare la sua forza, per far capire di voler essere una roccia anche per il bene dell'amato compagno.