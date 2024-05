Meghan Markle ricicla il vestito giallo del primo compleanno di Archie e sfoggia 50mila euro di gioielli

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Meghan Markle in Carolina Herrera

Meghan Markle e il principe Harry hanno trascorso tre giorni in Nigeria, con un tour che non è andato esente da critiche. I tabloid inglesi, infatti, lo hanno definito un "finto tour reale" con tanto di visita al governatore di Lagos, mentre alcuni abiti della duchessa stridevano con il contesto. La coppia si trova paese africano per promuovere la manifestazione sportiva ideata dal figlio di Carlo e Diana, gli Invictus Games, che nello Stato potrebbe vedere la cornice della prossima edizione. Nel corso della visita il duca di Sussex ha partecipato a un evento scolastico sulla salute mentale per poi incontrare alcuni soldati nigeriani feriti nel Nord-Ovest. L'ex attrice ha, inoltre, reso noto di aver scoperto con un test del Dna di avere una parte di sangue nigeriano. "Essere afro-americana un po’ significa non sapere molto delle tue origini", ha raccontato. "Sapere di appartenere in parte a questa terra è stato emozionante".

Meghan Markle nel corso della visita in Nigeria

Il look di Meghan Markle per il viaggio in Nigeria

La duchessa di Sussex ha sfoggiato diversi abiti dai rimandi tribali nel corso della visita, dal vestito bianco e nero decorato dalle foglie di palma alla gonna tradizionale nigeriana, in omaggio al paese e alle sue origini. Per l'ultima apparizione ha deciso di indossare un abito giallo sgargiante, abbandonando i suoi abituali toni neutri; il capo era lo stesso che l'ex attrice aveva nello scatto in cui lei, il marito e la madre festeggiavano il primo compleanno di Archie. Il vestito appariva a anche in un'immagine del periodo in cui la duchessa era incinta della secondogenite e si tratta di un modello in seta ampio, drappeggiato e smanicato firmato Carolina Herrera da quasi 3700.

Meghan Markle nel corso della visita in Nigeria

Alla mise Meghan Markle ha aggiunto un paio di sandali sling back con il tacco color nude di Aquazzura. Il tutto è stato completato da un'accurata scelta dei gioielli, dagli orecchini a disco di Jennifer Meyer da 3mila euro, la collana a girocollo da 14500 euro di Aurate New York, il bracciale tennis con diamanti di Ariel Gordon da 5mila euro, il bracciale Love di Cartier da 5830 euro, il bracciale portafortuna di Lorraine Schwartz da 17mila euro e un anello di Maison Birks da 4600 euro.