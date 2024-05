video suggerito

Meghan Markle in Nigeria, tropical dress con spacco e cut out (e gioielli da 30 mila euro) In Nigeria Meghan Markle ha indossato un tropical dress con palme stampate. Ha completato il look con preziosi gioielli in oro e diamanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Meghan Markle in Nigeria indossa orecchini Jennifer Meyer

Meghan Markle e Harry sono impegnati in Nigeria, a un evento di beneficenza della Invictus Games Foundation. L'associazione è legata all'omonima manifestazione organizzata dal principe, un evento sportivo che si ripete annualmente dal 2014 rivolto ai veterani di guerra feriti. L'ente offre supporto a chi ha contratto disabilità permanenti in servizio e controlla lo svolgimento delle varie edizioni della competizione. La prossima si terrà a Vancouver e Whistler (Canada). La coppia è volata in Nigeria per una serie di appuntamenti, tra cui una partita di pallavolo promossa dall'organizzazione benefica Nigeria: Unconquered. Qui l'ex attrice di Suits ha indossato un abito con spacco e dettaglio cut-out, completando il look con preziosi gioielli d'oro.

I look di Meghan Markle in Nigeria

La coppia si è trattenuta in Nigeria 3 giorni. Il tour è cominciato ad Abuja dove hanno visitato una scuola sostenuta dalla Fondazione Archewell a cui hanno donato materiale scolastico utile ai bambini. Qui Meghan Markle ha indossato un abito color pesca di seta con schiena nuda, abbinato a sofisticati e preziosi gioielli. Sabato 11 maggio è stata la volta di un'altra visita ufficiale, stavolta all'organizzazione benefica Unconquered, nata dal movimento Invictus.

Meghan Markle in Johanna Ortiz

Qui duca e duchessa hanno osservato una partita di sitting volley, disciplina praticata da persone con disabilità motorie che giocano la partita sedute a contatto con il campo da gioco. È uno degli sport degli Invictus Games. Qui Meghan Markle ha indossato un abito della designer colombiana Johanna Ortiz, amatissima da royals e celebrities.

È il modello Tropicana del brand, un vestito lungo fino alla caviglia in tessuto jacquard decorato con grandi foglie di palma, spalline ricamate, spacco e dettaglio cut out sul décolleté, dalla scollatura a cuore. Costa 2600 euro e lo ha abbinato a un paio di sandali infradito di Emme Parsons e occhiali da sole del brand californiano Heidi Merrick.

Abito Johanna Ortiz

Immancabili i gioielli da cui non si separa mai: l'orologio Cartier e il braccialetto Love dello stesso brand da oltre 5000 euro. Ha aggiunto un braccialetto con diamanti di Lorraine Schwartz da oltre 17 mila euro e uno di Ariel Gordon Maffei da 5000 euro. Per finire, ha completato l'outfit con un paio di orecchini a disco di Jennifer Meyes (uno dei suoi brand del cuore) da circa 3000 euro.

Orecchini Jennifer Meyer

Il tour della coppia è proseguito verso il quartier generale del Ministero della Difesa per un pranzo in loro onore. Per l'evento la duchessa ha optato per qualcosa di più chic: un candido long dress strapless del brand australiano St. Agni. Per finire la giornata è stata la volta dell'incontro Woman in Leadership Nigeria. Qui Meghan Markle ha sfoggiato un abito rosso fuoco con orlo arricciato e spalline sottili della stilista nigeriana Orire Aleshinloye, founder del brand Oriré.