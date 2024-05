Il nuovo look chic di Meghan Markle nasconde un dettaglio ispirato al suo secondo abito da sposa

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Continua il tour in Nigeria di Meghan Markle ed Harry: i due hanno temporaneamente lasciato l'America per promuovere sia la fondazione Archewell che gli Invictus Games, manifestazione sportiva ideata proprio dal principe che il prossimo anno probabilmente si terrà in Africa. L'unico piccolo inconveniente? Non tutti hanno apprezzato questo viaggio, considerato "inappropriato" rispetto alle condizioni di salute di re Carlo III. La cosa certa è che la Duchessa, che orma da tempo non appariva di fronte i riflettori, ne sta approfittando per dare il meglio di lei in fatto di eleganza tra abiti riciclati e completi minimal. Nelle ultime ore insieme al marito ha incontrato lo staff di Save the Children: in quanti hanno notato l'omaggio a uno dei suoi iconici abiti da sposa?

Chi ha firmato il top bianco di Meghan Markle

Il principe Harry e Meghan Markle hanno incontrato lo staff di Save the Children nella capitale della Nigeria, Abuja: sono stati presentati a due degli ambasciatori del gruppo e hanno affrontato temi sociali delicati, dai matrimoni precoci alla violenza di genere, preannunciando totale sostegno a ogni tipo di iniziativa benefica. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto la Duchessa, apparsa meravigliosa ed elegante in un nuovo look minimal e bon-ton. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita alta color verde petrolio a un top total white firmato Anine Bing, un modello con lo scollo all'americana che ha lasciato le spalle nude, ricordando in modo impressionante il bustier del suo secondo abito da sposa. La scelta di stile, dunque, sembra essere un omaggio al Royal Wedding con Harry, durante il quale indossò una creazione di Stella McCartney proprio con la scollatura all'americana poche ore dopo la cerimonia religiosa.

Meghan Markle al matrimonio in Stella McCartney

Meghan Markle con i gioielli d'oro e diamanti

Nell'outfit di Meghan non sono mancati i dettagli preziosi, anche se nessuno di loro era particolarmente appariscente. Ha sfoggiato l'ormai iconico orologio d'oro Cartier che ha ereditato dalla principessa Diana, lo ha abbinato a due braccialetti, il primo con i diamanti di Ariel Gordon Maffei (prezzo 5.500 dollari), il secondo "anti-malocchio" di Lorraine Schwartz, sempre decorato con pavé di diamanti (prezzo 18.500 dollari). Orecchini gold, tacchi alti coperti dai pantaloni e chignon basso, ormai diventato il tratto distintivo del suo stile: l'ex principessa potrà anche aver detto addio ai Royals da anni ma non per questo ha perso la raffinatezza che da sempre la contraddistingue.

Meghan Markle e il principe Harry incontrano lo staff di Save the Children