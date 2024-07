video suggerito

Meghan Markle con abito bianco dalla schiena scoperta: è una copia del suo vestito da sposa In occasione della cerimonia degli Espy Awards, Meghan Markle ha sfoggiato un abito total whit con scollo scoperto e schiena nuda: l’ispirazione per questo look è stato sicuramente uno degli abiti indossati durante il royal wedding del 2018. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Duchi di Sussex

Meghan Markle e il principe Harry hanno partecipato agli annuali Espy Awards, la cerimonia che celebra lo sport negli Stati Uniti e che quest'anno è stata condotta da Serena Williams, ex campionessa di tennis e amica stretta della duchessa di Sussex. Per l'evento, che si è tenuto al Dolby Theatre di Los Angeles, location che ospita ogni anno la cerimonia degli Oscar, Markle ha indossato un abito bianco accollato che ricordava uno dei suoi vestiti più celebri.

L'abito bianco di Meghan Markle

Meghan Markle sta trascorrendo un'estate tranquilla, scegliendo il basso profilo insieme al marito Harry, mentre non si placano i rumors sulla coppia, anche in relazione ai rapporti con la Famiglia Reale. L'abito bianco con scollo a barca che lasciava la schiena scoperta è un custom made Oscar de la Renta: la silhouette a sirena del lungo vestito ricordava un altro abito indossato da Markle. L'ispirazione per questo look, infatti, è sicuramente il meraviglioso vestito bianco firmato Stella McCartney che ha realizzato la mise indossata dalla Duchessa di Sussex per il ricevimento del matrimonio nel 2018.

Meghan Markle con l'amica Serena Williams

Durante il Royal Wedding, infatti, Markle aveva stupito tutti con un abito leggermente accollato ma con le spalle nude scelto per il ricevimento: le foto di lei e il marito Harry che scendono le scale del Castello di Windsor per salire a bordo di una decappottabile sono ancora impresse nella mente di molti. Dopo aver sfoggiato un meraviglioso abito da sposa firmato Givenchy, Markle aveva stupito tutti con quel meraviglioso lungo vestito total white.

Meghan Markle e Harry

Sei anni dopo, la coppia sedie tra le poltroncine rosse del Dolby Theatre con Markle che indossa un abito altrettanto minimalista abbinato a un paio di sandali neri intrecciati firmati Celine, in vendita a 580 euro. Per quanto riguarda i gioielli, i fan più attenti hanno notato un anello intrecciato firmato Rodi: si tratta del modello Cassandra in oro giallo e rosa e diamanti che costa 1.167 euro.

Meghan Markle agli Espy Awards