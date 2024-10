video suggerito

Meghan Markle, la serata di gala si tinge di rosso: ricicla l’abito con la maxi scollatura La duchessa ha preso parte, senza il principe Harry, a una serata di raccolta fondi. Ha riciclato uno dei suoi look più belli, in una nuance per lei insolita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle

Meghan Markle sabato sera ha fatto un'apparizione a sorpresa al gala del Los Angeles Children's Hospital. Erano presenti alla serata anche Kaley Cuoco, Jamie Lee Curtis e Demi Lovato, che si è esibita per il pubblico, circa un centinaio di persone. La duchessa di Sussex era da sola, senza il marito, il principe Harry. Per la serata di raccolta fondi, la 43enne ha indossato un abito rosso fuoco: un look riciclato.

Il look di Meghan Markle

La duchessa ha infiammato la serata di gala con un look rosso fuoco. Si tratta di un abito già indossato in passato, uno dei look che hanno riscosso maggiore successo. Ed è anche una nuance insolita per lei, grande fan dei colori neutri: il suo guardaroba raffinato è composto soprattutto di capi in beige, grigio, panna, nero, marrone, bianco, una palette diventata il suo tratto distintivo sin da quando era nella royal family.

Meghan Markle in Carolina Herrera

Insomma, è difficile vederla con tonalità accese, ma per il rosso ha fatto un'eccezione! Il vestito è lo stesso sfoggiato nel 2021 a New York, a un evento organizzato per onorare il personale militare alla vigilia del Veterans Day e dell'Armistice Day: però in quell'occasione l'uscita era stata di coppia, assieme al principe Harry.

Leggi anche Mary di Danimarca è la nuova regina del riciclo: indossa lo stesso abito di gala per la quarta volta

Abito Carolina Herrera

Si tratta di un abito in seta di Caroline Herrera, della collezione Pre-Fall 2022: all'epoca costava circa 6000 euro. È caratterizzato da una profonda scollatura sul corpetto e un maxi spacco frontale. Possiede un'ampia gonna a palloncino plissettata staccabile, difatti a differenza dell'evento precedente, stavolta l'ha eliminata, preferendo mantenere una silhouette meno principesca e più formale.

Meghan Markle

Per completare il look ha abbinato a un paio di sandali dello stesso colore, con tacco a spillo, puntando su un make-up come sempre molto naturale e capelli sciolti, leggermente mossi. Irrinunciabili i gioielli, accessori da cui non si separa mai, anche se stavolta ha optato per pochi tocchi di luce: immancabile il braccialetto rigido Cartier Love, a cui è particolarmente affezionata. Lei e Harry ne possiedono due identici, in segno del loro amore.