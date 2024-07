video suggerito

L’estate in tuta di Meghan Markle: perché il look nasconderebbe una collaborazione con Beyoncé È da tempo che Meghan Markle non appare in pubblico ma di recente è stata paparazzata in tuta nel parco pubblico di Beverly Hills. Perché questo avvistamento potrebbe nascondere un progetto speciale con Beyoncé? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sono anni che Meghan Markle è tornata in America: dopo aver trascorso qualche anno alla corte dei Windsor al fianco del principe Harry, ha deciso di prendere le distanze dai Royals per ritrovare la sua libertà. Ora vive in una mega villa a Montecito con tutta la famiglia, dunque a debita distanza dalle rigide etichette reali, e compare di fronte i riflettori solo quando partecipa a degli eventi di gala. Spesso, però, viene paparazzata tra le strade di Beverly Hills, a prova del fatto che ha la possibilità di camminare tranquillamente in strada senza essere presa d'assalto dai fan. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parco pubblico della cittadina statunitense ed è addirittura finito su TikTok: ecco cosa è accaduto.

Meghan Markle in versione casual

Qualche giorno fa su TikTok, per la precisione su un account dedicato alla città di Los Angeles, è comparsa un video che vede come protagonista Meghan Markle e in pochi minuti è riuscito a fare il giro del web, il motivo? Innanzitutto la Duchessa è stata avvistata in un parco di Beverly Hills nelle vicinanze del bar Alfred's, dunque in un luogo pubblico accessibile a tutti, e, come se non bastasse, sembra essere alle prese con un servizio fotografico esclusivo , visto che con lei ci sono una serie di collaboratrici che la seguono e che le sistemano il look. Per lei niente abiti principeschi o bon-ton, è apparsa in un'inedita versione casual e cozy.

Meghan Markle in tuta al parco di Beverly Hills

È in arrivo una collaborazione tra Meghan Markle e Beyoncé?

Nel video social Meghan Markle indossa una tuta total black, un modello acetato e oversize con pantaloni e giacca coordinati, entrambi decorati con le tre iconiche righe bianche di Adidas. I più attenti pensano che questi scatti paparazzati abbiano spoilerato un progetto speciale che vedrà presto la Duchessa come protagonista: la tuta sfoggiata, infatti, sarebbe un modello della collezione Ivy Park e preannuncerebbe una parnership con l'amica e collega Beyoncé (che in passato aveva collaborato con Adidas per una capsule della sua linea di abbigliamento). Al momento, però, si tratta solo di supposizioni, l'unica cosa certa è che Meghan con la tuta al parco nel fine settimana può essere tranquillamente definita "una di noi".