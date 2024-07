video suggerito

Meghan Markle è la regina di stile dell’estate 2024: il tailleur da avere è con la giacca gilet Meghan Markle è tornata ad apparire in pubblico durante un evento negli Hamptons e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco chi ha firmato il suo tailleur estivo destinato a diventare un must. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il principe Harry e Meghan Markle sembrano non avere alcuna intenzione di tornare in Gran Bretagna per l'estate, partecipando così al tradizionale ritrovo reale a Balmoral. Al momento continuano la loro "normale" vita americana, lasciandosi paparazzare di tanto in tanto durante le uscite pubbliche. L'ex Duchessa, ad esempio, nelle ultime ore è volata negli Hamptons per il G9 Ventures Summer Summit, cogliendo l'occasione per dare il meglio di lei in fatto di stile. Nonostante abbia preso drasticamente le distanze dalla corte britannica, continua a essere un'icona fashion dall'animo chic e bon-ton: ecco tutti i dettagli del suo nuovo look per l'estate.

Chi ha firmato il tailleur estivo di Meghan Markle

Ospitata da Amy Griffin all'evento negli Hamptons, Meghan Markle si è lasciata fotografare in compagnia di due persone a lei molto care, la truccatrice Bobbi Brown e l'amica stilista Misha Nonoo. Quale migliore occasione di questa per mettere alla prova la sua passione per la moda? Ha puntato tutto sul trend mannish con un elegante tailleur di lino ma declinato in una versione estiva fresca e sbarazzina che di sicuro diventerà un must. Il completo è color panna ed è firmato St. Agni: è contraddistinto da un paio di pantaloni palazzo oversize e al posto del classico blazer ha un gilet smanicato lungo e con un unico bottone centrale. Niente camicia o canotta di seta, ha indossato la giacca-gilet da sola come un top.

Tailleur St. Agni

Meghan Markle, l'omaggio ai figli inciso sul pendente

A completare il look estivo di Meghan Markle non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour, dagli occhiali da sole scuri e squadrati in pieno stile diva di Heidi Merrick ai preziosi gioielli Cartier (l'orologio ereditato dalla principessa Diana e il collier "a chiodo" della collezione Juste Un Clou). A fare la differenza è stata la collana gold firmata Ariel Gordon Maffei, il cui pendente è un medaglione su cui ha fatto incidere i nomi dei figli Archie e Lilibet. Capelli legati in un raccolto messy, sorriso stampato sulle labbra e make-up dai toni naturali: Meghan Markle potrà pure essersi ritirata dalla vita pubblica ma continua a essere un'indiscussa icona fashion a livello internazionale che non dimentica mai di "portare con sé" la famiglia con degli omaggi dolcissimi.

Meghan Markle in St. Agni