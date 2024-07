video suggerito

Meghan Markle, il look casual diventa prezioso: il valore dei gioielli supera 65 mila euro Jeans e camicia bianca per Meghan Markle, fotografata all’uscita di un noto ristorante. Ha impreziosito il look casual con gioielli in oro e diamanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle, World Mental Health Day Festival 2023

Meghan Markle è stata fotografata domenica a Montecito: era in compagnia dell'attrice Kimberly Williams-Paisley, protagonista del film Il padre della sposa e moglie del cantante country americano Brad Paisley. Le due erano all'esterno del noto ristorante Tre Lune, frequentato spesso da celebrità come Kourtney Kardashian, Ellen DeGeneres, Sofia Richie. Sono entrambe molto attive sul fronte della beneficenza, oltre che vicine di casa. La duchessa del Sussex nel suo look casual ha incluso diversi dettagli decisamente preziosi.

Il look della duchessa

La duchessa è nota per il suo stile estremamente chic. Per l'uscita con l'amica ha puntato su un abbinamento intramontabile: jeans dritti a vita alta di La Ligne e camicia bianca di Anine Bing. Ha abbinato un paio di ballerine bicolore Chanel, uno dei marchi che indossa più spesso. Ha aggiunto una borsa a mano di Dior: è l'inconfondibile Lady D-Lite in nero, con dettagli color oro. L'accessorio da cui non si separa mai sono gli occhiali Ray Ban, i classici Aviator che indossa sempre. A fare la differenza, nel look, sono i gioielli, creazioni preziose e di grande valore. Il loro valore si aggira intorno ai 65 mila euro (senza contare il prezzo del famoso anello di fidanzamento da 200 mila euro che portava al dito).

Bracciale Against Evil Eye di Lorraine Schwartz

Meghan Markle ha indossato la famosa collana Cartier Juste Un Clou con diamanti: costa circa 18 mila euro ed è uno dei modelli più iconici del brand. L'intera linea si caratterizza per l'elemento del chiodo trasformato in gioiello. Ha aggiunto al collier anche la collana Imperial Disk di Ariel Golden da circa 2500 euro: è un gioiello dal valore affettivo, perché ci sono incisi i nomi dei suoi figli, Archie e Lilibet.

Leggi anche Il vestito da sposa di Diletta Leotta costa più di 22 mila euro

Dettaglio della collana Cartier Juste Un Clou

Ha indossato anche il bracciale Cartier Love da 6000 euro a cui è affezionatissima, l'orologio d'oro di Cartier che fu della principessa Diana da 21 mila euro e il bracciale con pavé di diamanti Against Evil Eye di Lorraine Schwartz. Quest'ultimo è una sorta di portafortuna, protegge dall'influsso negativo dell'invidia altrui: è realizzato in oro bianco 18 carati, con un totale di 23,66 carati di topazio blu, 1,86 carati di diamanti bianchi e 0,06 carati di diamanti neri. Costa oltre 18 mila euro.