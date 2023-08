Meghan Markle ha tolto l’anello di fidanzamento da 200mila euro: “Vuole essere meno appariscente” La duchessa del Sussex ha messo via l’anello di fidanzamento da 200mila euro, quello che Harry le ha donato incastonando due pietre preziose appartenute a Lady D. Nessuna crisi per gli esperti: “Ragioni pratiche, nient’altro”.

Che fine ha fatto l'anello di fidanzamento di Meghan Markle, quello che vale più di 200mila euro e che contiene pietre che hanno fatto parte della collezione della Principessa Diana? Secondo gli esperti, la duchessa del Sussex avrebbe preferito optare per un look meno appariscente e stipare così il prezioso gioiello in cassaforte. L'anello, regalatole da Harry nel 2017 in occasione del fidanzamento ufficiale, adesso che non c'è più sta scatenando una serie di considerazioni sul possibile rapporto tra i due. Complice questa foto pubblicataa su Instagram da una delle amiche di Meghan durante una festa di compleanno, gli esperti del gossip rassicurano: "Una preferenza personale per ragioni pratiche, null'altro".

Perché Meghan Markle ha tolto l'anello di fidanzamento

Il Daily Mirror, che rilancia la notizia, chiama in causa l'esperta di relazioni e look Louella Anderson che spiega: "Meghan Markle ha un senso dello stile unico. È possibile che la sua decisione rifletta la volontà di un'evoluzione del suo gusto verso qualcosa di diverso. Non esagera più con i gioielli, di solito sceglie quindi di mantenere un look più classico e semplice. Togliersi l'anello potrebbe rappresentare questa esigenza". L'anello mancante, è il caso di dire, è composto da due diamanti di uno dei braccialetti della Principessa Diana, quei famosi diamanti per i quali Harry avrebbe chiesto il permesso al futuro Re, il principe William.

L’anello di fidanzamento con le pietre appartenute a Diana Spencer.

"Quell'anello è scomodo"

Il mondo del gossip, pertanto, può stare tranquillo. Ci sono tante ragioni per cui non è il caso di portare sempre quell'anello, non è per forza il segnale di una crisi tra Meghan e Harry: "Potrebbe essere scomodo indossarlo quotidianamente", spiega ancora Louella Anderson, "un anello che potrebbe intralciare le attività quotidiane come fare la spesa, allenarsi o prendersi cura dei bambini". A parte questo, ci si sente di aggiungere che andare in giro con un anello del valore di 200mila euro potrebbe incutere anche un certo disagio. Mostrarlo ogni giorno, significherebbe sprecarlo o comunque contribuirebbe a creare un divario con la società che, proprio in questo momento, a Meghan Markle di certo non serve.