Meghan Markle sempre più sola: “Harry dorme fuori casa, l’America intera le sta voltando le spalle” Periodo sfavorevole per la duchessa di Sussex che, oltre ad un matrimonio in crisi, starebbe subendo un vero e proprio isolamento mediatico. “Harry non la sopporta più, vuole andarsene da solo in Africa”. Fallimentare anche il tentativo di scendere in politica: “Il governatore della California ha bloccato il suo numero”.

A cura di Giulia Turco

Meghan Markle ‘ghostata’ da tutti, anche dal marito Harry. È quando si vocifera sulle testate americane e tra i socialite ben informati, secondo i quali la duchessa di Sussex si sarebbe fatta terreno bruciato. Non solo nessuno i suoi piani di scendere il politica starebbero fallendo miseramente, ma anche la sua unione coniugale sarebbe sul punto di crollare, con Harry sempre più desideroso di levare le tende dalla loro villa californiana.

Il matrimonio con Harry sempre più in crisi

“Il principe, dice qualcuno, non sopporta la vita effimera di Los Angeles, non sopporta tutto questo rincorrere il successo e i soldi ad ogni costo (d’altronde non ha mai lavorato)”, fa notare il settimanale Chi. “E non sopporta più Meghan, al punto che vuole prendere e andarsene da solo in Africa, il suo vero grande amore, per girare un documentario sull’impegno charity della principessa Diana nel continente”. Insomma, Harry sarebbe ormai saturo dello stile di vita a cui la moglie Markle aspira e al quale si sente così affine, tanto da aver preso l’amara decisione di trascorrere fuori casa tutte le notti della settimana, raccontano i media americani. D’altronde è da tempo che si rincorrono le voci su un possibile divorzio imminente. La famiglia britannica pare che sarebbe ben disposta a riaccettare il principe Harry, qualora dovesse optare per la separazione.

Meghan Markle tagliata fuori dalla politica e dalle amicizie americane

Non solo sul piano familiare, anche la carriera della duchessa starebbe accusando il colpo di qualche imprevisto. “Spotify ha cancellato il contratto (per il podcast, ndr) e Netflix non pare lontano dal fare lo stesso”, fa notare Chi. Gli Obama, i Beckham, i Clooney, Ophra Winfrey e tutti gli amici di un tempo sarebbero ormai spariti dalla circolazione e anche la stampa americana non è più favorevole nei suoi confronti. A Meghan restava l’opzione politica, ma anche su questo fronte sembra che le cose si stiano facendo più complesse del previsto. È diventato un caso l’episodio del presidente Usa e della sua first lady, che dopo il funerale della Regina Elisabetta avrebbero negato ad Harry e Meghan un passaggio sul loro Boeing. A ciò si aggiungono le indiscrezioni di Lady C, socialite e voce autorevole, sec ondo la quale “il governatore della California Gavin Newsom avrebbe bloccato il numero di cellulare di Meghan”, che lo stava tempestando di chiamate per avere un posto che risulta vacante in Senato. “La poltrona dà accesso al delicatissimo Comitato di Intelligence del Congresso, ma i demo critici hanno tutti per la testa fuorché Meghan”.