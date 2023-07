David e Victoria Beckham contro Harry e Meghan Markle: l’amicizia storica è finita Sembra che i Beckham siano stati “Marklati”. È un termine che viene crudelmente usato dai critici della ex attrice per descrivere come sia apparentemente capace di allontanarsi rapidamente da coloro che erano un tempo amici stretti.

Il Daily Mail rivela che l'amicizia tra David e Victoria Beckham con Meghan Markle e Harry Windsor è finita. Le due coppie erano molto legate, soprattutto da quando il Duca e la Duchessa del Sussex si sono trasferiti a Montecito. Ora tutto è finito perché, scrive il tabloid britannico, i due Reali sarebbero furiosi con i Beckham perché avrebbero divulgato notizie personali ad altre persone.

Il gossip: "L'amicizia si è interrotta"

Quando Meghan Markle era un'attrice, scriveva spesso nel suo blog The Tig e teneva una lista di "amici più stretti" pubblica. All'interno c'erano celebrità, amici, compagni di vita, stilisti di moda e altre personalità. Tra questi c'erano anche loro, David e Victoria Beckham, che furono ospiti al suo matrimonio con il Principe Harry a Windsor nel 2018. La loro amicizia sarebbe svanita. Il primo segnale: nell'aprile dello scorso anno, non furono presenti i "Sussex" al matrimonio di Brooklyn, figlio dei Beck's, con l'ereditiera americana Nicola Peltz. Durante la prima di Lionel Messi nella squadra di calcio di David Beckham, l'Inter Miami, c'erano tutti i vip più importanti d'America meno che loro.

David e Victoria Beckham sono stati 'Marklati'

Sembra che i Beckham siano stati "Marklati". È un termine che viene crudelmente usato dai critici della ex attrice per descrivere come sia apparentemente capace di allontanarsi rapidamente da coloro che erano un tempo amici stretti. Tra le persone "Marklate", per esempio, c'è suo padre Thomas, 79 anni: Meghan non gli ha mai perdonato il fatto di aver venduto foto di se stesso ai paparazzi mentre si preparava proprio per il matrimonio della figlia. Per quanto riguarda David e Victoria Beckham, il sospetto è che la coppia abbia divulgato notizie confidenziali sui Sussex a persone in comune. Un'accusa molto dura. Secondo quanto scrive il Mail: "Sarà molto difficile che facciano pace".