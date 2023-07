La prima partita di Messi a Miami, parata di star sugli spalti a guardare il suo gol su punizione Nella speciale tribuna autorità dello stadio DVR PNK Stadium di Fort Lauderdale, c’era una vera e propria parata di stelle: la famiglia Beckham, Becky G, LeBron James, Kim Kardashian, Marc Anthony e Serena Williams.

Non poteva esserci esordio migliore per Leo Messi a Miami, con la maglia rosa della squadra di proprietà di David Beckham. Un gol su punizione allo scadere, che ha dato la vittoria all'Inter Miami contro il Cruz Azul in League Cup (risultato finale 2-1). Un esordio da sogno con il proprietario della squadra, l'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan, addirittura scoppiato in lacrime di gioia. Sugli spalti non c'era soltanto lui, ma tantissime star del jet-set americano.

La famiglia Beckham e Marc Anthony a bordo campo

Nella speciale tribuna autorità dello stadio DVR PNK Stadium di Fort Lauderdale, c'era tutta la famiglia Beckham: David, la moglie Victoria, Harper Seven e Cruz David. Mancavano solo i primi due figli: Brooklyn Joseph e Romeo James. Nella stessa tribuna autorità, sorridente, possiamo notare anche il cantante latino Marc Anthony, ex di Jennifer Lopez.

Kim Kardashian, Serena Williams e LeBron James a Miami per Leo Messi

Non erano gli unici che hanno potuto apprezzare le capacità balistiche di Leo Messi, che con una punizione all'ultimo minuto ha portato la squadra di Miami alla vittoria. Sugli spalti c'era anche la ex tennista Serena Williams. Tra il pubblico, sono stati pizzicati anche Kim Kardashian e LeBron James, il cestista NBA che in queste ore avrebbe addirittura pensato a un clamoroso ritiro dall'agonismo. Tra i fan sugli spalti c'era anche la cantante Becky G.

La percezione di un evento storico, quello della prima partita di Leo Messi a Miami, è ben raffigurata nella foto successiva, che vede l'intera tribuna autorità tutta in piedi a riprendere l'ingresso in campo dell'ex calciatore di Barcelona e Paris St.Germain che, dopo aver rifiutato i petroldollari dell'Arabia Saudita, è pronto a fare la storia nel massimo campionato di calcio statunitense.