Daniela Martani ricoverata in ospedale per un problema lombare: “La mia vita limitata dalla paura e dal dolore”

Daniela Martani è stata ricoverata a causa di un problema lombare che la affligge ormai da anni: “Le mie gambe hanno ceduto per il dolore e sono caduta per terra”. Dovrà sottoporsi ad alcuni esami.

Preoccupazione per Daniela Martani. L'ex concorrente del Grande Fratello e dell'Isola dei famosi è stata ricoverata in ospedale. Come lei stessa ha spiegato, da anni fa i conti con un "problema lombare": "Le mie gambe hanno ceduto per il dolore e sono caduta per terra". Così, si è reso necessario il ricovero. Martani ha spiegato di essere stata soccorsa con l'ambulanza. Dopo due giorni è tornata a casa.

Perché Daniela Martani è stata ricoverata in ospedale

Daniela Martani, senza scendere troppo nei dettagli, ha spiegato di stare affrontando da anni un "problema lombare" che non le dà tregua. In queste ore ha avvertito un forte dolore alle gambe. Un dolore così intenso da farla cadere: "Sono venuti a prendermi con l'ambulanza perché era il dolore più forte che io avessi mai provato nella mia vita". La cinquantaduenne ha spiegato che da tempo tenta di trovare sollievo ricorrendo a sedute di osteopatia, a yoga e pilates ma "la mia schiena non migliora anzi peggiora".

Come sta dopo il ricovero: la 52enne è tornata a casa

Daniela Martani ha fornito due aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Nel primo ha spiegato di avere tentato di alzarsi dalla barella ma di avere provato di nuovo quel "dolore acuto insopportabile nella zona lombare" e quindi si è resa necessaria un'altra flebo di antidolorifici. Diverse ore più tardi, ha fatto sapere di essere tornata a casa: "Il dolore si è attenuato dopo le due flebo di antidolorifici e quasi due giorni di ricovero al pronto soccorso del policlinico Gemelli". I medici le hanno prescritto una cura per i prossimi cinque giorni. Inoltre, dovrà sottoporsi a una serie di esami per comprendere come stia la sua schiena. Daniela Martani ha confidato di sentirsi demoralizzata: "Voglio e devo trovare una soluzione definitiva a questo problema. Non ce la faccio più, la mia vita è limitata dalla paura e dal dolore costante".