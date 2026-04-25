Martina Nasoni rinata dopo il trapianto di cuore: “Ci parlo, l’ho chiamato Liam. Niente può fermarmi ora”

Dopo il trapianto di cuore a cui si è sottoposta ad agosto, Martina Nasoni sta conoscendo una nuova versione di se stessa e della sua vita. L’ex gieffina, 27 anni, ha spiegato: “Sto facendo cose mai fatte prima, sento e apprezzo la fatica. Parlo con il mio cuore, si chiama Liam”.

Martina Nasoni ha parlato della sua nuova vita dopo il trapianto di cuore a cui si è sottoposta lo scorso agosto. La 27enne, ex concorrente del Grande Fratello e conduttrice radiofonica, fin dalla nascita convive con una cardiomiopatia ipertrofica. A più di 8 mesi dal lungo intervento, ha fatto sapere di stare bene e di star ricominciando a vivere.

"Pochi giorni fa ho fatto uno dei miei ultimi controlli a ritmi serrati, adesso inizieranno a lasciarmi andare", ha raccontato Nasoni ospite di Verissimo, nella puntata in onda sabato 25 aprile. Giorno dopo giorno, ha spiegato, sta "conoscendo una nuova Martina" ed è felice delle piccole conquiste quotidiane. "Il mio cuore si chiama Liam, ci parlo ancora ed è anche lui che parla con me. Abbiamo preso sempre più confidenza e mi sta aiutando a vivere cose che non avevo mai vissuto prima", ha rivelato. Convivere con un nuovo organo le sta permettendo di fare esperienze fino a poco prima inimmaginabili: "Prima non potevo fare lunghissime passeggiate con il cane. Sentire e apprezzare la fatica è qualcosa che non riesco a descrivere a parole".

Quanto all'amore, Nasoni ha spiegato che in questo momento della sua vita "mi sto innamorando di me stessa" come mai prima in 27 anni di vita. "Mi sento positiva e carica, sento che niente può fermarmi", ha rivelato. L'ex gieffina ha sempre ringraziato colui che le ha donato il cuore, pur non conoscendone l'identità e la storia, ma precisando che gli sarà per sempre grata per averle dato una seconda possibilità.

In studio con lei a Verissimo la madre Simona, che le è sempre stata accanto nei momenti difficili e che ha vissuto a sua volta un trapianto. Di quel giorno di agosto, ha spiegato la donna, due momenti le sono rimasti particolarmente impressi: "Il sorriso del cardiochirurgo che ci diceva che era andato tutto bene e il grande abbraccio che ci siamo dati io e mio marito perché l'intervento di Martina era andato bene".