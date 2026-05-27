Jessica Morlacchi operata per la quinta volta al naso: “Non respiravo più, avevo un’infezione in corso”

Jessica Morlacchi si è operata per la quinta volta al naso. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha spiegato cosa è successo e come sta oggi: “Avevo un’infiammazione in corso. Sono rimasta scioccata, ho ricominciato a respirare”.

Jessica Morlacchi si è operata al naso per la quinta volta. La cantante ed ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato sui social l'intervento chirurgico al quale si è sottoposta per riuscire a "respirare finalmente con tutte e due le narici". In passato le altre operazioni non avevano dato l'esito sperato e, anzi, le avevano procurato danni permanenti.

L'operazione, come aveva fatto sapere su Instagram con alcuni messaggi e foto, era andata per il verso giusto e dopo pochi giorni in ospedale Morlacchi era potuta tornare a casa. "Tutto ok", aveva infatti scritto mostrandosi con il volto coperto da bende, cerotti e tamponi. A qualche settimana dall'intervento, l'ex gieffina si è collegata in diretta con La Volta Buona, nella puntata di martedì 27 maggio, e ha raccontato come sta procedendo la convalescenza: "Sto già meglio, ho iniziato a respirare. Una sensazione che non posso spiegare, dal 2021 non respiravo più".

L'operazione si è resa necessario perché, dopo essersi sottoposta a già 4 interventi per migliorare l'aspetto del suo naso, Morlacchi non riusciva più a respirare correttamente. "Avevo un'infiammazione molto importante in corso, quando ho visto come stava il mio naso ho capito cosa stava succedendo e sono rimasta scioccata", ha raccontato in collegamento con Caterina Balivo.

Il motivo di questa quinta operazione non è stato estetico ma principalmente funzionale: l'ex gieffina aveva infatti spiegato di essere costretta a girare sempre con un fazzoletto in tasca e che quindi è stata "costretta" a tornare in sala operatoria per togliere una parte di prodotto che le sarebbe stato iniettato in modo sbagliato da un medico alcuni anni fa. Solo successivamente, se fosse intenzionata, potrebbe tornare a occuparsi dell'aspetto estetico.